BRASILE. Rimpasto di governo dopo il calo di consensi

In Brasile Luiz Inácio Lula da Silva sta cercando di salvare il salvabile e quindi ha dato vita ad un rimpasto di governo che secondo molti è l’inizio della fine del suo governo. Il Brasile è alla presidenza dei BRICS.

Il 28 febbraio, infatti, il presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ha confermato la nomina del presidente del Partito dei Lavoratori (PT), Gleisi Hoffmann (PT-PR), a Ministro delle Relazioni Istituzionali. In precedenza ha ricoperto il ruolo di Capo dello staff durante il secondo mandato di Dilma Rousseff ed è stata responsabile – secondo i giornalisti brasiliani – del peggioramento della crisi politica tra l’esecutivo e il Congresso, che alla fine ha portato all’impeachment del presidente all’epoca.

Gleisi assumerà la responsabilità del dipartimento del governo federale responsabile delle relazioni con i membri del Congresso e altri rami del potere il 10 marzo. Il suo ruolo principale sarà quello di garantire la governabilità, facilitare il dialogo con i legislatori, i partiti politici, i governatori, i sindaci e altri settori della società.

“Ho sempre capito che l’esercizio della politica è la strada per far progredire lo sviluppo del paese e migliorare la vita della nostra gente. È con questo scopo che continuerò a impegnarmi nel dialogo democratico con i partiti, i funzionari governativi e i leader politici, come ho fatto nelle posizioni che ho ricoperto nel Senato federale, nella Camera dei deputati, nell’ufficio del Capo dello staff, nel Consiglio di amministrazione di Itaipu e attualmente, come presidente del PT”, ha affermato la deputata poco dopo l’annuncio.

Il rimpasto all’interno del governo Lula si è intensificato negli ultimi giorni, in seguito al forte calo dei consensi del presidente. Fonti del Palazzo Planalto affermano che la nomina è stata accolta “come se fosse un terremoto”, scatenando reazioni negative sia all’interno che all’esterno del governo. Molti temono che il rapporto dell’amministrazione con il Congresso possa deteriorarsi e portare all’impeachment, proprio come è successo con Dilma Rousseff.

Lucia Giannini

