BRASILE. Registrata la più elevata produzione petrolifera

Secondo un documento pubblicato il 30 agosto dall’agenzia petrolifera brasiliana ANP, il paese più grande del Sud, vale a dire il Brasile, America produce 4,482 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno, ha riferito Agencia Brasil. L’importo è stato il più alto nella storia della produzione registrata.

Nello stesso mese è stato stabilito un nuovo record per la produzione totale, cioè petrolio più gas naturale, separatamente per petrolio e gas naturale e per la produzione pre-sale.

In termini di petrolio, sono stati prodotti 3,513 milioni di barili al giorno, in aumento del 4,3% rispetto al mese precedente e del 18,6% rispetto a luglio 2022. Il gas naturale ha registrato 154,076 milioni di metri cubi al giorno, in aumento dell’1,2% rispetto a giugno 2023 e del 13,6% rispetto a luglio 2022. È stato anche il volume più alto registrato fino ad oggi.

La produzione totale pre-sale, cioè petrolio più gas naturale, nel mese di luglio è stata di 3,359 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno, pari al 74,9% della produzione brasiliana.

L’importo è stato il più alto registrato dall’agenzia, con un aumento del 3,5% rispetto al mese precedente e del 16,6% rispetto allo stesso mese del 2022.

Dai 142 pozzi sono stati prodotti complessivamente 2,638 milioni di barili di petrolio al giorno e 114,8 milioni di metri cubi di gas naturale al giorno. Nel mese di luglio il consumo di gas naturale è stato pari al 97,2%, con 55,41 milioni di metri cubi al giorno immessi sul mercato.

A luglio i giacimenti offshore hanno prodotto il 97,6% del petrolio e l’85,8% del gas naturale. I giacimenti gestiti da Petrobras – da sola o in consorzio con altre società – rappresentavano l’88,47% della produzione totale. La produzione è avvenuta da 6.424 pozzi, di cui 515 offshore e 5.909 onshore, riporta BneIntelliNews.

Maddalena Ingrao