BRASILE. Pechino riapre alla carne bovina brasiliana

La Cina ha riaperto il suo mercato alle esportazioni di carne bovina dal Brasile la scorsa settimana, giovedì (3/23). L’informazione è stata comunicata al Ministro dell’Agricoltura, Carlos Fávaro, e alla delegazione brasiliana a Pechino dall’Amministrazione Generale delle Dogane (GACC) del Paese.

Il blocco delle vendite è terminato dopo un mese. Le vendite erano paralizzate da quando il Brasile aveva imposto un auto-embargo in seguito all’identificazione di un caso atipico di BSE (quando la malattia si manifesta in un animale spontaneamente piuttosto che attraverso la trasmissione della mandria) di mucca pazza nello stato di Pará.

In un post sul suo sito web, il GACC ha dichiarato che «dopo una debita considerazione, il sistema di prevenzione e controllo del morbo della mucca pazza del Brasile è conforme ai requisiti di quarantena e sanitari della Cina, e si è deciso di consentire al Brasile di riprendere l’esportazione di carne bovina disossata di età inferiore ai 30 mesi verso la Cina a partire dal 23 marzo 2023», riporta MercoPress.

Nel testo, il GACC sottolinea anche che “attribuisce grande importanza” alla sospensione volontaria delle esportazioni da parte del Brasile dopo l’identificazione del caso. Il settore agroalimentare brasiliano sostiene la rivalutazione del protocollo per evitare nuovi embarghi in casi che non presentano rischi.

I cinesi hanno riferito di aver mobilitato diverse visite tecniche per valutare i rischi associati al sistema di prevenzione e controllo della mucca pazza brasiliano.

«Quando i prodotti in questione entreranno nel Paese, le dogane li ispezioneranno e li metteranno in quarantena in base alle leggi e ai regolamenti applicabili per garantire che soddisfino i requisiti di sicurezza e salute del Paese», conclude il testo.

Il Ministero dell’Agricoltura ha informato che la revoca della sospensione si applica agli animali macellati a partire dal 24 marzo. Ci si aspetta che i cinesi autorizzino anche la spedizione di tagli di carne lavorati entro il 23 febbraio – prima dell’inizio dell’embargo – che erano già stati approvati. Questi prodotti sono conservati nei magazzini dei produttori di carne.

Il Ministro dell’Agricoltura brasiliano, Carlos Fávaro, ha incontrato il Ministro dell’Amministrazione Generale delle Dogane (GACC), Yu Jianhua, per discutere dell’argomento.

«Sono fiducioso che questo sia un passo avanti per il Brasile in termini di accreditamento dei confezionatori di carne e di opportunità per il mercato brasiliano della carne bovina e del bestiame», ha dichiarato Fávaro dopo l’incontro, secondo una nota diffusa dal dipartimento media del ministero.

Oltre a riaprire il mercato della carne bovina brasiliana, la Cina ha anche revocato l’embargo nei confronti di due aziende di lavorazione della carne che avevano sospeso le vendite per un periodo più lungo per altri motivi. Ora il settore attende con ansia la notizia che altre unità hanno ricevuto i permessi di esportazione. Non è chiaro quanti o quali impianti riceveranno l’approvazione cinese, ma questa informazione potrebbe essere confermata nei prossimi giorni.

Una delle unità che probabilmente sarà autorizzata a riprendere le esportazioni è quella di BRF a Marau, nello stato di Rio Grande do Sul, le cui vendite di carne di pollo alla Cina sono state bloccate dal dicembre 2021. L’altro impianto autorizzato è Ramax, ex Frigorífico Redentor, a Guarantã do Norte, Mato Grosso. Da allora, le esportazioni di carne bovina dall’unità sono paralizzate. Altri tre confezionatori di carne continuano con le esportazioni sospese verso la Cina e devono inviare ulteriori documenti per il futuro rilascio.

Maddalena Ingrao