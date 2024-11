BRASILE. Maduro non è un problema del Brasile. Lula dixit

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha dichiarato in un’intervista a RedeTV che Nicolás Maduro era “un problema del Venezuela”, non del suo paese. “Mi sembra che sia stata una riflessione saggia da parte di Lula”, ha risposto Maduro dopo i recenti incidenti tra le due nazioni latinoamericane che hanno portato all’esclusione di Caracas dall’adesione associata ai BRICS concessa a Bolivia e Cuba, tra gli altri.

La crisi diplomatica deriva dalle elezioni del 28 luglio che Maduro afferma di aver vinto, nonostante non sia riuscito a produrre alcuna prova, mentre i verbali delle votazioni pubblicati dalla Piattaforma Democratica Unitaria (PUD) dell’opposizione dimostrerebbero che il vero vincitore è stato il 72enne Edmundo González Urrutia, costretto all’esilio in Spagna dopo che è stato emesso un mandato di arresto nei suoi confronti. Il Brasile non ha riconosciuto questi risultati, ma non è riuscito a schierarsi con González Urrutia, come hanno fatto molti altri paesi, riporta MercoPress.

Lula ha affermato di non avere alcun diritto di dubitare dei risultati e della sentenza della Corte Suprema venezuelana sulla questione, così come non vuole che la Corte Suprema Federale (STF) del Brasile venga messa in discussione. “Non ho il diritto di continuare a mettere in discussione la Corte Suprema di un altro Paese, perché non voglio che nessun Paese metta in discussione la mia Corte Suprema, anche quando commette errori”, ha sostenuto. “Anche quando fa quello che ha fatto a me, ovvero non lasciarmi candidare nel 2018”, ha sottolineato Lula, ricordando che il suo inviato speciale Celso Amorim aveva monitorato le elezioni in loco a Caracas.

Riguardo al suo stallo con i regimi di Venezuela e Nicaragua, Lula ha spiegato: “Voglio che il Venezuela viva bene, che si prenda cura del suo popolo con dignità. E mi prenderò cura del Brasile”. Ha continuato sottolineando che “non posso continuare a preoccuparmi… o a combattere con il Nicaragua, il Venezuela o non so chi. Devo cercare di combattere e far funzionare questo paese”.

Durante il suo programma radiofonico Con Maduro Más, il capo di stato venezuelano ha concordato che i problemi del Venezuela non sono affari del Brasile. “Sono d’accordo con Lula. Ogni paese deve trovare un modo per risolvere i suoi affari, i suoi conflitti, i suoi problemi. Il Brasile con le sue istituzioni e le sue dinamiche nazionali e sovrane e il Venezuela con le sue istituzioni e le nostre dinamiche sovrane”.

Tommaso Dal Passo

