BRASILE. Lula risponde per le rime a Trump

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva non è rimasto in silenzio dopo la lettera di mercoledì del presidente statunitense Donald Trump e ha pubblicato una risposta aperta su X, sia in portoghese che in inglese: “Alla luce della dichiarazione pubblica rilasciata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump sui social media nel pomeriggio di mercoledì (9), è importante sottolineare quanto segue:

Il Brasile è una nazione sovrana con istituzioni indipendenti e non accetterà alcuna forma di tutela. I procedimenti giudiziari contro i responsabili della pianificazione del colpo di stato ricadono esclusivamente sotto la giurisdizione della Magistratura brasiliana e, in quanto tali, non sono soggetti ad alcuna interferenza o minaccia che possa compromettere l’indipendenza delle istituzioni nazionali.

Nel contesto delle piattaforme digitali, la società brasiliana rifiuta contenuti d’odio, razzismo, pornografia infantile, truffe, frodi e discorsi contro i diritti umani e la libertà democratica.

In Brasile, la libertà di espressione non deve essere confusa con aggressioni o pratiche violente. Tutte le aziende, nazionali o straniere, devono rispettare la legge brasiliana per poter operare sul nostro territorio.

La rivendicazione riguardante un deficit commerciale degli Stati Uniti nelle sue relazioni commerciali con il Brasile è impreciso. Le statistiche del governo statunitense stesso mostrano un surplus di 410 miliardi di dollari negli scambi di beni e servizi con il Brasile negli ultimi 15 anni.

Pertanto, eventuali aumenti tariffari unilaterali saranno affrontati in conformità con la Legge brasiliana sulla reciprocità economica.

Sovranità, rispetto e la difesa incrollabile degli interessi del popolo brasiliano sono i valori che guidano le nostre relazioni con il mondo”, riporta MercoPress.

In una lettera, Trump ha citato il trattamento riservato dal Brasile all’ex presidente Jair Bolsonaro come fattore scatenante per l’aumento dei dazi. Bolsonaro è attualmente sotto processo per presunto tentativo di organizzare un colpo di Stato contro Lula dopo essere stato sconfitto da quest’ultimo alle elezioni del 2022.

Trump ha definito Bolsonaro “un leader molto rispettato in tutto il mondo”. “Questo processo non dovrebbe aver luogo”, ha scritto, invitando il Brasile a porre immediatamente fine alla “caccia alle streghe” contro l’ex presidente.

Il sostegno di Trump a Bolsonaro non sorprende, poiché i due uomini sono da tempo considerati alleati. Lunedì, il presidente degli Stati Uniti aveva già criticato duramente il Brasile per il trattamento riservato a Bolsonaro, paragonandolo ai casi legali che lui stesso aveva affrontato nei tribunali statunitensi, riporta Bbc.

Gli Stati Uniti sono il secondo partner commerciale del Brasile dopo la Cina, quindi l’aumento da un’aliquota tariffaria del 10% a un impressionante 50% – se entrerà in vigore – colpirà duramente la nazione sudamericana.

Il Brasile è il quindicesimo partner commerciale degli Stati Uniti e tra le sue principali importazioni dagli Stati Uniti figurano combustibili minerali, aeromobili e macchinari. Dal canto loro, gli Stati Uniti importano gas e petrolio, ferro e caffè dal Brasile.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/