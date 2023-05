BRASILE. Lula promette a Maduro integrazione e i BRICS

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha detto lunedì al suo omologo venezuelano Nicolás Maduro al Palazzo Planalto che la ripresa dei legami diplomatici tra i due Paesi “sarà piena”. Maduro, che raramente viaggia all’estero, si trova a Brasilia per partecipare al vertice dei leader sudamericani tenutosi martedì, ospitato dal più grande Paese del continente.

«Conosciamo le difficoltà che abbiamo, conosciamo il debito del Venezuela e sappiamo che tutto questo fa parte e farà parte di un accordo per la nostra piena integrazione», ha dichiarato Lula secondo quanto riportato da Agencia Brasil.

Durante il suo discorso, Lula ha ricordato che Maduro non si recava in Brasile da otto anni e ha definito l’incontro un “momento storico” e un «ritorno dell’integrazione (…) Il Venezuela è sempre stato un partner eccezionale per il Brasile. Ma a causa di contingenze politiche e incomprensioni, il presidente Maduro è rimasto otto anni senza venire in Brasile», ha aggiunto.

«Penso che questo nuovo tempo che stiamo attraversando non supererà tutti gli ostacoli che lei [Maduro] ha subito in questi anni (…) Il pregiudizio contro il Venezuela è ancora molto grande», ha proseguito Lula.

Nel suo discorso, Maduro ha rafforzato il tema dell’integrazione regionale, ha difeso la costruzione di quello che ha definito un nuovo Sud America e ha teorizzato l’ingresso del Venezuela nel blocco dei Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica): «Con i BRICS vediamo, nella sfera geopolitica, elementi che possono farci progredire. L’unione di cinque Paesi molto potenti (…) I Brics stanno diventando una grande calamita per coloro che cercano un mondo di pace e cooperazione (…) La nuova geopolitica è caratterizzata da due elementi: l’unità della nostra America nella diversità e il ruolo dei Brics», ha proseguito il leader venezuelano.

«Sono favorevole all’ingresso del Venezuela nei Brics. Ci incontreremo presto e dovremo valutare diverse richieste di integrazione», ha detto il presidente brasiliano. L’Argentina, un Paese con forti legami economici con Cina e Brasile, ha già chiesto di entrare a far parte dei Brics nel settembre 2022.

«Se chiedete al Venezuela se a un certo punto vogliamo far parte dei Brics, il Venezuela risponde di sì, vorremmo far parte dei Brics e partecipare alla costruzione di questa nuova architettura e politica mondiale», ha commentato Maduro da Brasilia.

Lula ha ricordato che al Venezuela è stato applicato un modello estremista, secondo l’ideologia della destra, che viene tuttora applicato. Dal Brasile sono state chiuse tutte le porte e le finestre e si è cercato di invadere riconoscendo un governo inesistente, ha aggiunto.

«Speriamo che nessuno chiuda mai più le porte tra Brasile e Venezuela», ha sottolineato il presidente Maduro. Ha inoltre ribadito che il suo Paese è pronto a ricevere investimenti e affari dal Brasile. «Per secoli e secoli i popoli del Sud America ci hanno negato, per questo stiamo lavorando alla costruzione di una nuova geopolitica mondiale in cui prevalga l’unione dell’America Latina come un unico popolo», ha dichiarato il presidente venezuelano. «Sono 4 anni che non c’è comunicazione tra i corpi militari al confine tra Brasile e Venezuela», ha detto Maduro.

«Sogno di avere una moneta comune per i nostri Paesi da utilizzare nelle transazioni, in modo da essere indipendenti dal dollaro. Non è possibile che non possiamo avere più libertà di condurre i nostri affari. Sogno che i Brics abbiano una propria valuta, come l’Unione Europea ha l’euro», ha detto Lula.

Secondo il presidente brasiliano, il Venezuela potrebbe condurre i suoi scambi commerciali con valute di altri Stati «a causa dell’embargo imposto dagli Stati Uniti». «Nelle guerre, i soldati muoiono sul campo di battaglia, ma se si tratta di un embargo, muoiono i bambini, le donne, le grandi persone che non hanno alcuna relazione con le dispute politiche», ha sottolineato Lula.

Per questo, Lula intende promuovere «la costruzione di un blocco economico, di un ambiente e di un’economia per quell’ambiente» che permetta la de-dollarizzazione delle economie sudamericane, durante il Vertice Sudamericano.

Tommaso Dal Passo