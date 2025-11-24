BRASILE. Lula: “L’accordo UE Mercosur sarà firmato il 20 dicembre”

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha dichiarato al vertice del G20 in Sudafrica, che l’Accordo di libero scambio tra il Mercato Comune del Sud, Mercosur, e l’Unione Europea sarà firmato il 20 dicembre. Lula, che detiene la presidenza di turno del blocco sudamericano, ha fatto dell’accordo una priorità.

“Si tratta di un accordo che coinvolge quasi 722 milioni di abitanti e 22.000 miliardi di dollari di prodotto interno lordo. È estremamente importante, probabilmente il più grande accordo commerciale al mondo. E poi, dopo la firma dell’accordo, ci sarà ancora molto lavoro da fare prima di poter iniziare a godere dei benefici di questo accordo, ma verrà firmato”, ha affermato Lula durante un’intervista stampa a Johannesburg, riporta Agencia Brasil.

L’Unione Europea e il blocco formato da Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay hanno completato i negoziati sull’accordo lo scorso dicembre, circa 25 anni dopo l’inizio dei colloqui. Saranno firmati due testi: il primo, di natura economico-commerciale, provvisorio, e un accordo completo.

A settembre, la Commissione europea li ha formalmente presentati al Parlamento europeo e agli Stati membri del blocco europeo. Il Parlamento europeo deve approvare l’accordo con il voto favorevole del 50% più uno dei suoi membri, il che potrebbe incontrare resistenze da parte di paesi come la Francia, dove sono state sollevate obiezioni.

Inoltre, almeno 15 dei 27 paesi devono ratificare il testo, rappresentando almeno il 65% della popolazione totale dell’Unione europea, un’operazione che potrebbe richiedere diversi anni. Quando l’accordo completo entrerà in vigore, sostituirà l’accordo commerciale provvisorio.

I paesi del Mercosur dovranno fare lo stesso e presentare il documento finale ai rispettivi parlamenti, ma l’entrata in vigore è individuale, il che significa che non è necessario attendere l’approvazione dei parlamenti dei quattro Stati membri.

La Francia, il maggiore produttore di carne bovina dell’UE, ha definito l’accordo “inaccettabile”, affermando che non tiene conto dei requisiti ambientali nella produzione agricola e industriale. Il Presidente Lula ha risposto affermando che la Francia è protezionista nei confronti dei propri interessi agricoli.

Gli agricoltori europei hanno protestato più volte, affermando che l’accordo porterebbe a importazioni a basso costo di materie prime sudamericane, principalmente carne bovina, che non soddisfano gli standard ecologici e di sicurezza alimentare dell’UE. La Commissione Europea ha negato che ciò sia vero.

Il Brasile sostiene che qualsiasi regolamento di salvaguardia adottato internamente dall’Unione Europea debba essere pienamente conforme allo spirito e ai termini concordati nell’accordo.

La Commissione e i proponenti, come Germania e Spagna, affermano che l’accordo offre un modo per compensare le perdite commerciali dovute ai dazi imposti da Donald Trump e ridurre la dipendenza dalla Cina, in particolare per i minerali essenziali.

I sostenitori dell’accordo nell’Unione Europea vedono il Mercosur come un mercato in crescita per le automobili, i macchinari e i prodotti chimici europei, nonché una fonte affidabile di minerali essenziali per la sua transizione verde, come il litio metallico per le batterie, per il quale l’Europa attualmente dipende dalla Cina. Sottolineano anche i benefici per l’agricoltura, poiché l’accordo offrirebbe un maggiore accesso e tariffe doganali più basse per formaggio, prosciutto e vino dell’UE.

Durante la conferenza stampa, Lula ha anche chiarito che l’accordo dovrebbe essere firmato a Brasilia durante il Vertice dei leader del Mercosur del 20 dicembre a Foz do Iguaçu.

A suo dire, il presidente del Paraguay non potrà partecipare in quella data, quindi la riunione ad alto livello dovrebbe tenersi all’inizio di gennaio a Foz do Iguaçu, nella regione della triplice frontiera tra Brasile, Paraguay e Argentina. “Probabilmente programmeremo la riunione del Mercosur per l’inizio di gennaio e firmeremo [l’accordo] il 20 dicembre”, ha affermato.

Riguardo all’incarcerazione del suo predecessore Jair Bolsonaro durante il fine settimana, Lula ha affermato che “tutti sanno cosa ha fatto”. Tuttavia, si è rifiutato di commentare specifiche sentenze della Corte Suprema Federale. “Non commento una decisione della CSF. Il tribunale ha preso una decisione, è stato processato, aveva pieno diritto alla presunzione di innocenza, ci sono stati praticamente due anni e mezzo di indagini, patteggiamento e processo. In altre parole, il tribunale ha deciso, è deciso, sconterà la pena stabilita dal tribunale, e tutti sanno cosa ha fatto”, ha sottolineato Lula.

Alla domanda se questa misura avrebbe influenzato il suo rapporto con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Lula ha risposto che “Trump deve sapere che siamo un Paese sovrano, che i nostri tribunali decidono, e che ciò che viene deciso qui è deciso”.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/