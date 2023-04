BRASILE. Lula il rivoluzionario alla corte del Mandarino Xi

Il presidente brasiliano Lula da Silva ha iniziato ieri una visita ufficiale di quattro giorni in Cina (11/14 aprile), ospite di Xi Jinping, in un momento in cui entrambi i leader hanno grandi progetti di politica estera: Lula vuole che il Brasile torni a far parte del grande scacchiere e Xi è intenzionato a presentare il suo Paese come una potenza globale in grado di rivaleggiare (sfidare) gli Stati Uniti.

La visita era originariamente prevista per marzo, con Lula che avrebbe dovuto portare a Pechino una delegazione di 240 rappresentanti del mondo degli affari, ma un attacco di polmonite ha costretto a rinviare la visita ad aprile. In ogni caso, nei colloqui di Pechino si prevede di parlare di commercio e investimenti, dal momento che la Cina è il principale partner commerciale del Brasile, con circa 150 miliardi di dollari all’anno.

Date le dimensioni del mercato brasiliano, è una scelta naturale per le aziende cinesi farne una delle loro prime destinazioni in America Latina. Il viaggio di Lula mira a espandere ulteriormente gli investimenti cinesi in Brasile, in particolare nel settore manifatturiero.

Brasilia spera di attrarre aziende cinesi che possano contribuire a promuovere la crescita in settori quali le automobili e l’energia verde. Il settore agricolo avrà un ruolo di primo piano durante il viaggio di Lula in Cina. Tra questi, l’industria della carne è particolarmente desiderosa di ottenere un maggiore accesso al mercato cinese.

Pechino considera il Brasile un pilastro importante nel suo impegno con l’America Latina. Ma Lula cercherà probabilmente di trovare un equilibrio tra la priorità di corteggiare il commercio e gli investimenti cinesi e l’assunzione di una posizione dura nei confronti della Cina quando si tratta di questioni ambientali.

Anche se il Brasile spera di mantenere il suo profondo impegno economico con la Cina, il dominio delle aziende cinesi in molti settori in Brasile ha suscitato disagio tra le imprese e i leader industriali brasiliani.

Le imprese cinesi, infatti, hanno investito circa 70 miliardi di dollari in Brasile negli ultimi due decenni. Inoltre, le imprese cinesi hanno progetti in 23 dei 26 Stati brasiliani, in settori quali l’estrazione mineraria, l’agricoltura, l’industria, le telecomunicazioni, la finanza e la medicina.

Anche se il Brasile non sia uno dei firmatari della Belt and Road Initiative, l’argomento sarà probabilmente affrontato durante l’incontro tra Xi e Lula.

Sebbene si preveda che le questioni commerciali bilaterali domineranno i colloqui tra i due leader, vi sono anche importanti implicazioni geopolitiche. I due Paesi hanno firmato un piano di cooperazione decennale nel 2012, dopo che Pechino ha elevato le relazioni bilaterali a “partenariato strategico globale”.

La Cina ha anche inviato l’allora vicepresidente Wang Qishan a partecipare all’inaugurazione di Lula all’inizio di quest’anno, sottolineando l’importanza delle relazioni di Pechino con Brasilia.

Infine, poiché entrambi i Paesi sono membri del Brics, ci si aspetta che Xi e Lula discutano dello stato attuale e delle prospettive future dell’alleanza. Allo stesso modo, in questo contesto ci si aspetta che venga anche affrontata la guerra in corso in Ucraina, ma da un punto di vista più pragmatico, compresi gli aspetti legati ai Brics e le implicazioni del conflitto per il gruppo.

Inoltre, il ruolo del Brasile come attore principale in Sud America può offrire un effetto di bilanciamento tra le crescenti tensioni tra Cina e Stati Uniti. Prima di recarsi a Pechino, va ricordato, Lula ha fatto visita anche al presidente statunitense Joe Biden.

Antonio Albanese