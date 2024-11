BRASILE. Lula dribbla l’offerta di Xi di aderire alla BRI

Il bilancio federale brasiliano sta andando fuori controllo e il Brasile teme molto di diventare un mero fornitore di esportazioni primarie del suo principale partner commerciale, la Cina, che è anche intenzionata a reclutare nuovi membri per i BRICS, tra cui l’Iran, per sfidare ulteriormente la supremazia degli Stati Uniti e del dollaro.

Non c’è da stupirsi quindi che Lula da Silva e il suo principale consigliere estero Celso Amorim siano ora così interessati all’accordo di cooperazione e commercio Mercosur/Unione Europea per evitare l’abbraccio costrittivo di Pechino. Tuttavia Lula e Xi Jinping hanno firmato una dichiarazione congiunta che eleva la loro relazione bilaterale a una “Comunità Brasile-Cina di futuro condiviso per un mondo più giusto e un pianeta più sostenibile”. I due leader hanno firmato 37 accordi che abbracciano vari settori. Tuttavia, Xi, riporta Valor Economico, non è stato in grado di garantirsi il pieno impegno del Brasile per la Belt and Road Initiative, la cui piena adesione avrebbe potuto creare tensioni con gli Stati Uniti.

In pratica, il governo brasiliano mira a ridefinire il suo rapporto con la Cina, passando dall’essere un semplice esportatore di materie prime a diventare un partner finanziario e industriale nelle catene di produzione cinesi, riporta BneIntelliNews. La dichiarazione congiunta, che ha formalizzato un miglioramento dello status della partnership, segnala la buona volontà da parte della Cina. Il termine “futuro condiviso”, spesso utilizzato da Xi per definire partnership strategiche con nazioni alleate, è stato abbinato a un “tocco brasiliano” per allinearsi alle aspirazioni del presidente Lula per la leadership globale.

Il presidente Lula ha ospitato Xi a Brasilia durante una visita di stato, un’occasione più cerimoniale di una visita ufficiale. I due hanno tenuto degli incontri al Palazzo Alvorada, seguiti da una cena al Palazzo Itamaraty, sede del ministero degli Affari Esteri brasiliano.

“Sono fiducioso che la partnership che il presidente Xi e io abbiamo formalizzato oggi supererà le aspettative e aprirà la strada a una nuova fase nelle nostre relazioni bilaterali”, ha affermato Lula durante una dichiarazione stampa al Palazzo Alvorada. Il presidente Xi ha osservato che le relazioni bilaterali sono “nel loro momento migliore” e ha affermato: “La Cina è disposta a lavorare con il Brasile per rafforzare costantemente la comunità Brasile-Cina di futuro condiviso e sostenere fermamente il vero multilateralismo. Insieme, amplificheremo la voce della nuova era, che cerca sviluppo, cooperazione e giustizia invece di povertà, confronto ed egemonia. Costruiremo un mondo migliore”.

Nonostante la preferenza della Cina, il Brasile ha deciso di non aderire alla Belt and Road Initiative; nella dichiarazione congiunta si usa l’espressione “sinergia” per integrare la BRI con i programmi economici del Brasile.

Con l’elevazione delle relazioni “a un nuovo livello”, “le parti hanno concordato di stabilire sinergie strategiche tra la Belt and Road Initiative e le strategie di sviluppo del Brasile, come il Growth Acceleration Program, il New Brazilian Industry Plan, l’Ecological Transformation Plan e il South American Integration Routes Program”.

L’integrazione mira a “rinforzare la qualità della cooperazione tra i due paesi, promuovere gli sforzi di modernizzazione sia in Brasile che in Cina e contribuire positivamente alla connettività regionale e allo sviluppo sostenibile”.

La dichiarazione ha anche osservato che “il Brasile sostiene gli sforzi della Cina per diventare un grande paese moderno in tutti i respects e per raggiungere il ringiovanimento nazionale attraverso il percorso cinese verso la modernizzazione”. Al contrario, “la Cina sostiene il Brasile nel perseguire il suo percorso di sviluppo equo, inclusivo e sostenibile, libero da fame e povertà, e augura al Brasile un successo continuo nel suo sviluppo economico e sociale”.

Come parte del loro allineamento strategico, le due nazioni daranno priorità alla cooperazione in settori quali finanza, infrastrutture, sviluppo della catena di fornitura, investimenti, trasformazione ecologica, scienza, tecnologia e innovazione, ha aggiunto la dichiarazione.

Lula e Xi hanno anche firmato 37 accordi bilaterali, tra cui collaborazioni in agricoltura, tecnologia nucleare, finanziamenti pubblici, trasmissioni televisive, bioeconomia, regolamentazione dei pesticidi, tecnologia satellitare e standardizzazione tecnica.

La Cina è il principale partner commerciale del Brasile. Tra il 2003, il primo anno della presidenza di Lula, e il 2023, il commercio tra le due nazioni è aumentato da 6,6 miliardi di dollari a 157,5 miliardi di dollari. Le esportazioni brasiliane verso la Cina sono ora quasi il triplo di quelle verso gli Stati Uniti, il secondo partner commerciale del Brasile.

Luigi Medici

