BRASILE. Licenziato l’ispettore generale del lavoro che aveva inserito BYD nelle lista nera

Il Segretario brasiliano per l’ispezione del lavoro è stato licenziato per aver inserito la casa automobilistica cinese BYD in un registro di datori di lavoro accusati di sottoporre i lavoratori a condizioni descritte dal governo come simili alla schiavitù.

Stando a quanto riporta Reuters, Luiz Felipe Brandao de Mello ha disobbedito a un ordine del ministro del Lavoro Luiz Marinho di escludere la casa automobilistica di veicoli elettrici dalla “lista nera” brasiliana per gli abusi sul lavoro.

Il suo licenziamento, ufficializzato nella Gazzetta Ufficiale, è l’ultimo punto critico in una crisi tra il governo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva e gli ispettori, tradizionalmente indipendenti, che si occupano di contrastare i gravi abusi sul lavoro. Marinho era già stato accusato in passato di interferire nel loro lavoro per impedire l’inserimento di grandi aziende nella lista.

Il Ministero del Lavoro brasiliano ha dichiarato che il licenziamento è stato “un atto amministrativo”, senza fornire ulteriori dettagli. Mello non ha risposto a una richiesta di commento.

L’associazione nazionale brasiliana degli ispettori del lavoro, Anafitra, ha criticato il licenziamento, aggiungendo che indebolisce la lotta del Brasile contro gli abusi sul lavoro e mina l’impatto della lista, considerata uno strumento potente in questi casi.

“Il licenziamento del segretario segnala un’escalation delle interferenze politiche nelle ispezioni del lavoro”, ha dichiarato Anafitra in un comunicato.

L’attenzione su BYD segue un caso del 2024 in cui 163 lavoratori cinesi impiegati da un appaltatore furono trovati a costruire lo stabilimento principale della casa automobilistica in Brasile in condizioni che i funzionari brasiliani hanno descritto come “simili alla schiavitù”.

Lo scandalo ha danneggiato la reputazione di BYD e ha ritardato di mesi la costruzione in Brasile, il mercato più importante per l’azienda dopo la Cina. BYD aveva affermato di non essere a conoscenza di alcuna violazione fino alle segnalazioni dei media brasiliani alla fine del 2024.

Secondo le normative governative, l’elenco delle aziende che abusano del lavoro deve essere aggiornato ogni sei mesi, con l’ultima scadenza fissata al 6 aprile.

Marinho ha detto a Mello di non aggiungere il nome di BYD, senza addurre alcuna giustificazione tecnica, secondo quanto riferito dalle fonti.

Due giorni dopo, un tribunale ha concesso a BYD un’ingiunzione per rimuoverla dall’elenco. La sentenza definitiva è in attesa.

BYD ha sempre vantato forti legami con il governo di sinistra brasiliano, con Lula che ha partecipato all’inaugurazione del suo stabilimento in ottobre, nonostante il caso di abuso di lavoro in corso all’epoca.

Oltre al danno reputazionale, le aziende aggiunte all’elenco non possono ottenere determinati tipi di prestiti dalle banche brasiliane.

L’anno scorso, Marinho ha effettuato delle revisioni finali insolite delle indagini degli ispettori del lavoro per escludere alcune aziende, tra cui una divisione del macellaio brasiliano JBS.

Mello si era opposto a tali decisioni di Marinho, ha affermato una fonte, aggiungendo che il rifiuto di obbedire agli ordini nel caso BYD è stato visto come la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/