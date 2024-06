BRASILE. L’economia di Brasilia tra le meno competitiva al mondo 

Secondo un rapporto pubblicato questa settimana dall’Istituto per lo sviluppo manageriale, Imd, della Swiss Business School, quest’anno il Brasile si è classificato al 62° posto, dopo essere sceso di due posizioni nella classifica stilata considerando statistiche e sondaggi d’opinione tra gli imprenditori.

Questo annuncio è arrivato pochi giorni dopo che il presidente Luiz Inácio Lula da Silva aveva celebrato la posizione del suo Paese come ottava economia mondiale e aveva annunciato che puntava al sesto posto. In ogni caso, la competitività non sembra essere il punto di forza di Lula, riporta MercoPress.

Nonostante sia rimasto indietro rispetto al Sud Africa e alla Mongolia, il Brasile è andato meglio del Perù, scivolato dal 55° al 63° posto, Nigeria, Ghana, Argentina e Venezuela nella classifica della competitività globale, davanti a Singapore.

Secondo questo studio, gli indici statistici hanno un peso maggiore (due terzi) nei punteggi dei paesi, mentre i sondaggi d’opinione tra dirigenti e imprenditori di diversi settori vengono dopo. In Brasile, più di 100 dirigenti sono stati intervistati dalla Fondazione Dom Cabral, partner di Imd nell’indagine. In totale, i paesi vengono confrontati su 336 indici.

L’edizione di quest’anno mostra una valutazione positiva della performance economica del Brasile, in particolare per quanto riguarda l’occupazione e la crescita del prodotto interno lordo. Tuttavia, il Paese è tra le quattro peggiori posizioni se si considera il costo del capitale, la legislazione sul lavoro, i conti pubblici e le barriere tariffarie, quando tutti questi elementi fanno parte delle politiche attuate dall’attuale governo.

Il Brasile si è classificato penultimo nel campo dell’istruzione, sia di base che superiore, e si è collocato all’ultimo posto quando è stato valutato l’accesso delle aziende al credito.

“Stiamo cadendo perché stiamo soffocando la catena produttiva brasiliana, il costo del capitale aumenta”, ha spiegato il professor Hugo Tadeu, direttore del Centro per l’innovazione e le tecnologie digitali della Fondazione Dom Cabral in Brasile, che ha curato l’indagine nel Sud Paese americano.

Dal 2020, quando si classificava al 56° posto, il Brasile è sceso di sei posizioni a causa dell’inclusione di economie più competitive o perché è stato superato da paesi come Slovacchia, Giordania e Croazia.

Dietro Singapore, vengono la Svizzera e la Danimarca, grazie alle loro politiche pubbliche efficaci, alle infrastrutture avanzate e alla solida istruzione di base, che crea un ambiente favorevole all’innovazione e agli investimenti.

Portare più intelligenza artificiale su iPhone probabilmente solleverà problemi di privacy, un argomento su cui Apple ha fatto di tutto per assicurare ai suoi clienti fedeli che ci si può fidare di non volersi “impicciare” troppo in profondità nelle loro vite personali.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/