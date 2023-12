BRASILE. La siccità soffoca l’Amazzonia

Nel 2023, i nove paesi del bacino amazzonico hanno registrato le precipitazioni più basse in oltre 40 anni tra i mesi di luglio e settembre.

Secondo una recente ricerca del Centro Scientifico dell’Unione Europea, la situazione ha colpito i fiumi e la biodiversità, soprattutto nelle sorgenti dei fiumi Solimões, Purus, Juruá e Madeira, tutti nella regione centro-meridionale dello stato di Amazonas, fino alla parte più meridionale paesi della foresta: Perù e Bolivia.

In Amazonas, ad esempio, le precipitazioni sono state inferiori alla norma tra 100 e 350 millimetri, ovvero circa la metà di quanto previsto per la regione, riporta Agencia Brasil.

Anche il Centro scientifico dell’Unione europea ha confermato che, da agosto a novembre, una serie di ondate di caldo hanno innalzato le temperature a un livello record per questo periodo dell’anno. Le massime di questi mesi sono state tra i 2 ed i 5 gradi centigradi sopra la media storica.

Secondo l’ultimo bollettino sulla siccità, diffuso sabato scorso dal governo dell’Amazzonia, tutti i 62 comuni dello stato restano in stato di emergenza, con oltre 630mila persone colpite finora dalla siccità.

Tra i principali problemi aggravati dal clima di quest’anno, il centro scientifico sottolinea: il pericolo per la vita animale, l’aumento del rischio di incendi e l’abbassamento del livello dei fiumi, che rende difficile la mobilità delle comunità rivierasche e l’accesso ai beni di prima necessità.

Lo studio dell’Unione Europea suggerisce inoltre la necessità di una risposta regionale più ampia, oltre i confini nazionali. Le previsioni indicano che condizioni più secche e calde probabilmente continueranno nel 2024, principalmente a causa della continuazione di El Niño, che è il riscaldamento delle acque dell’Oceano Pacifico.

Spinta dal cambiamento climatico, la siccità che attanaglia il Brasile settentrionale, la Guyana, il Suriname, la Guyana francese e parti del Venezuela e della Colombia ha portato il Rio delle Amazzoni e quattro dei suoi maggiori affluenti ai livelli più bassi da almeno mezzo secolo, riporta MarketScreener.

Ha ucciso i delfini di fiume in pericolo e ha innescato crolli mortali degli argini. Con i fiumi che costituiscono la spina dorsale dei trasporti nella regione amazzonica, la siccità ha interrotto l’accesso al cibo e alle medicine in decine di città. E, in uno dei principali produttori alimentari del mondo, ha cancellato 10 milioni di tonnellate dalle previsioni iniziali per il raccolto di soia del prossimo anno.

In una minaccia per il clima globale, la siccità potrebbe anche raddoppiare il tasso di mortalità degli alberi più grandi della foresta pluviale, liberando le enormi quantità di carbonio che riscaldano il clima e che sono immagazzinate collettivamente nel loro legno, secondo gli scienziati.

L’Amazzonia, la più grande foresta pluviale del mondo, è considerata dagli scienziati un baluardo contro il cambiamento climatico, perché la sua fitta vegetazione assorbe carbonio ed emette ossigeno.

Maddalena Ingrao

