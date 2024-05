BRASILE. La Cina compra sempre più carne bovina

L’aprile 2024 ha rappresentato una pietra miliare storica nelle esportazioni di carne bovina per il Brasile, con 236.842 tonnellate spedite, generando ricavi per un totale di 1,043 miliardi di dollari, sottolinea Agrilink, ripreso da MercoPress. In testa alla lista c’è la Cina, seguita da vicino dagli Emirati Arabi Uniti e da Hong Kong, che hanno registrato un sostanziale aumento delle importazioni del 38,9% rispetto a marzo 2024, spinto dall’aumento della domanda di frattaglie di manzo.

Le statistiche da inizio anno rivelano una solida performance delle esportazioni di carne bovina brasiliana, con spedizioni che hanno raggiunto 835.328 tonnellate, riflettendo un aumento del 37,2% rispetto al corrispondente periodo del 2023. Anche le entrate hanno registrato un aumento sostanziale del 29,5%, da 2,8 dollari USA miliardi a 3,68 miliardi di dollari. La carne fresca ha fatto la parte del leone con l’88% del totale delle vendite all’estero, seguita dalle frattaglie con il 7,09% e dalla carne lavorata con il 3,7%.

Antônio Jorge Camardelli, presidente esecutivo dell’Associazione brasiliana delle industrie esportatrici di carne (Abiec), ha sottolineato la forte domanda proveniente dalla Cina, che importa costantemente una media di 95mila tonnellate al mese, riaffermando il suo status di partner chiave per il Brasile. Tuttavia, Camardelli ha sottolineato anche l’importanza di altri mercati che contribuiscono all’aumento dei volumi di esportazioni dell’anno.

Nel corso del 2024, gli Emirati Arabi Uniti hanno mostrato una notevole crescita negli acquisti di carne bovina, triplicando le proprie acquisizioni rispetto al 2023, con spedizioni per un totale di 64.787 tonnellate nei primi quattro mesi dell’anno, con ricavi pari a 298,2 milioni di dollari. Allo stesso modo, le esportazioni verso l’Algeria sono state pari a 20.287 tonnellate e 92,7 milioni di dollari di entrate, mentre le spedizioni verso le Filippine sono state pari a 19.411 tonnellate e 68,03 milioni di dollari. Gli agricoltori e i trasformatori di carne brasiliani sono fiduciosi di ulteriori opportunità di mercato in crescita nei prossimi mesi.

Questi dati, diffusi dal Ministero dello Sviluppo, dell’Industria, del Commercio e dei Servizi (MDIC) e meticolosamente compilati e analizzati dall’Associazione brasiliana delle industrie esportatrici di carne (Abiec), sottolineano la posizione di rilievo del Brasile come leader globale nelle esportazioni di carne bovina.

Maddalena Ingroia

