BRASILE. La cantieristica brasiliana risorge con Petrobras

Petrobras, attraverso la sua controllata logistica Transpetro, ha firmato martedì scorso contratti per un valore di 2,8 miliardi di Real (circa 570 milioni di dollari) per la costruzione di cinque gasiere, 18 spintori e 18 chiatte presso i cantieri navali di Rio Grande do Sul, Amazonas e Santa Catarina, nell’ambito di un’iniziativa sostenuta dal governo per rilanciare l’industria cantieristica brasiliana e ridurre la dipendenza dalle navi a noleggio.

Secondo Agência Brasil, il contratto più consistente, del valore di 2,2 miliardi di Real, è stato assegnato al cantiere navale Rio Grande Ecovix per la costruzione delle gasiere. La prima consegna è prevista per 33 mesi, seguita da ulteriori navi ogni sei mesi. A Manaus, Bertolini Construção Naval da Amazônia costruirà 18 chiatte con un contratto da 295 milioni di Real, mentre Indústria Naval Catarinense, a Navegantes, costruirà 18 spintori per 325 milioni di Real.

Magda Chambriard, AD di Petrobras, ha affermato che le nuove navi saranno dotate di tecnologie di bordo all’avanguardia e amplieranno la flotta di gasiere di Transpetro da sei a 14 unità, triplicandone di fatto la capacità di trasporto di gas di petrolio liquefatto (GPL) e prodotti correlati. Petrobras ha affermato che le nuove gasiere dovrebbero essere fino al 20% più efficienti dal punto di vista energetico e ridurre le emissioni di gas serra del 30%, oltre a essere in grado di operare in porti elettrificati.

I contratti rientrano nel programma federale Mar Aberto, che mira a mobilitare 32 miliardi di Real di investimenti entro il 2030 per rivitalizzare l’industria navale brasiliana. Intervenendo alla cerimonia della firma, il Presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha difeso la politica industriale del governo per il settore, mentre l’amministratore delegato di Transpetro, Sergio Bacci, ha sottolineato il ruolo delle normative locali, del Fondo per la Marina Mercantile e degli incentivi fiscali, riporta MercoPress.

Le autorità brasiliane hanno inoltre sottolineato l’impatto occupazionale, stimando la creazione di oltre 9.000 posti di lavoro diretti e indiretti, di cui circa 7.000 nel solo cantiere navale di Rio Grande. Petrobras prevede che l’occupazione nel settore della cantieristica navale – passata da 18.000 posti di lavoro nel 2022 a 50.000 nel 2025 – potrebbe tornare a quasi 80.000 unità nei prossimi anni.

Maddalena Ingroia

