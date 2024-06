BRASILE. Il petrolio finanzierà la transizione energetica

Magda Chambriard è dal 19 giugno ufficialmente l’AD di Petrobras. Nel suo discorso all’evento del suo giuramento a cui ha partecipato, tra gli altri, il presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Chambriard ha insistito sul fatto che il petrolio aprirà la strada verso la transizione energetica riducendo progressivamente le emissioni di carbonio e azzerandole entro il 2050.

Secondo Agencia Brasil, la dirigente ha inoltre affermato che il management di Petrobras sarà in linea con la ricerca della redditività contribuendo allo stesso tempo alle sfide del Paese. A suo avviso, il gas naturale dovrebbe essere considerato un “carburante di transizione” poiché l’azienda rafforza i suoi fronti di energia rinnovabile con l’11% degli investimenti destinati a progetti a basse emissioni di carbonio. “Sfrutteremo la nostra esperienza e ci concentreremo sui carburanti verdi del futuro. Faremo progressi anche nell’energia eolica, solare e dell’idrogeno”, ha spiegato.

Nonostante la sua inaugurazione simbolica, Chambriard è già alla guida dell’azienda dalla fine di maggio, quando ha sostituito Jean-Paul Prates.

Ricordando la disponibilità limitata del petrolio, ha affermato che la transizione deve avvenire senza mettere a repentaglio la sicurezza energetica del Paese. Ha sottolineato che questo processo ha un costo e che, quindi, Petrobras deve espandere le sue frontiere esplorative, rispettando la legislazione ambientale e i processi di licenza. “Qualcuno deve finanziare questa transizione. Fondamentali gli investimenti in esplorazione e produzione. Non si può parlare di transizione senza menzionare chi ne pagherà il conto. E sarà il petrolio a pagare il conto”, ha sottolineato.

Mercoledì è stata la prima volta in 12 anni che un presidente ha partecipato alla cerimonia di giuramento di un amministratore delegato di Petrobras nei locali dell’azienda. L’ultima volta era stata quando Dilma Rousseff aveva scelto Graça Foster alla guida dell’azienda.

Nel suo messaggio, Lula da Silva ha sottolineato il ruolo di Petrobras nella guida della transizione energetica. Ha anche ricordato che è la più grande azienda del Brasile, con 45.100 dipendenti. Il governo federale detiene poco più della metà delle azioni Petrobras, mentre la restante parte è nelle mani di investitori privati.

“La verità deve prevalere per il popolo brasiliano. Nessuno vuole che un azionista perda un centesimo. Se hanno investito hanno diritto ad un ritorno sul loro investimento. Nessuno vuole che Petrobras sia un’azienda in perdita, che perda denaro. Voglio che Petrobras sia un’azienda redditizia, più profitti, più investimenti, più tasse pagherà, e più felice sarà il ministro delle Finanze Fernando Haddad per il Tesoro nell’aiutare sindaci e stati”, ha detto Lula.

Il presidente ha anche sottolineato cosa si aspetta dall’azienda nei prossimi anni, con maggiori investimenti nella raffinazione del petrolio, nella produzione di gas naturale, in una fabbrica di fertilizzanti e nella ricerca scientifica per superare in futuro i combustibili fossili come matrice energetica. “Fin dal primo giorno del nostro mandato lavoriamo per una Petrobras più integrata, con investimenti nella raffinazione, nella produzione di gas e fertilizzanti e nella ricerca per la transizione energetica. E per la ripresa del ruolo dell’azienda come induttore dello sviluppo nazionale, che è fondamentale per il nostro progetto di rendere il Brasile un paese più sviluppato ed equo”, ha affermato Lula, citando che il Piano strategico 2024/2028 dell’azienda prevede investimenti per 102 dollari miliardi, il 31% in più rispetto al periodo precedente.

Attore chiave dell’industria brasiliana, Petrobras ha una catena di fornitura di oltre 234.000 aziende registrate. Il suo volume di vendite all’estero rappresenta l’8% delle esportazioni brasiliane e l’azienda genera centinaia di miliardi in tasse e partecipazioni speciali per i governi federale, statale e municipale.

“Chi voleva distruggere Petrobras non ci riuscirà mai. Anche quando il petrolio non sarà più la ragione dell’esistenza di Petrobras, resterà una compagnia energetica. Raffinerà il nostro biodiesel, potrà produrre idrogeno verde, potrà produrre tutta una serie di altre cose. E ora può aiutare ad affrontare la guerra della Russia contro l’Ucraina aiutando a recuperare la fabbrica di fertilizzanti di cui abbiamo così disperatamente bisogno per riprenderci questo paese”, ha detto anche Lula.

Maddalena Ingrao

