BRASILE. I veicoli elettrici cinesi spopolano sul mercato interno. Anche in Colombia 

La casa automobilistica cinese Geely è ufficialmente rientrata nel mercato brasiliano attraverso la fusione con la filiale locale della francese Renault.

La nuova entità, denominata “Renault Geely do Brasil”, produrrà congiuntamente quattro nuovi modelli di veicoli elettrificati presso lo stabilimento Ayrton Senna Complex di São José dos Pinhais, nello stato del Paraná, entro il 2027, riporta MercoPress.

La partnership prevede un significativo piano di investimenti di 3,8 miliardi di Real, pari a 672 milioni di dollari, per lo sviluppo di piattaforme elettrificate e nuovi modelli ibridi ed elettrici.

La fusione è stata consolidata dall’acquisizione da parte di Geely di una partecipazione del 26,4% nel capitale locale di Renault, segnando l’inizio di un’alleanza industriale e tecnologica di vasta portata in Brasile.

L’investimento modernizzerà il complesso industriale per adattarlo alla produzione di veicoli a basse e zero emissioni, con l’obiettivo di “accelerare lo sviluppo dei marchi nel mercato nazionale” e favorire la transizione verso una mobilità sostenibile.

L’implementazione della piattaforma meccanica GEA di Geely per veicoli ibridi ed elettrici servirà da base per due nuovi modelli Geely. Renault lancerà anche una versione rinnovata di un modello esistente, probabilmente Duster o Kwid.

Entro il 2027, inizierà la produzione locale di una nuova piattaforma elettrificata Renault dedicata per modelli ibridi ed elettrici.

All’annuncio hanno partecipato alti funzionari, tra cui il Vicepresidente e Ministro dello Sviluppo, dell’Industria, del Commercio e dei Servizi del Brasile, Geraldo Alckmin, che ha elogiato l’iniziativa, sottolineando che è in linea con il programma governativo Mover, che promuove investimenti industriali sostenibili e ha già mobilitato 190 miliardi di R$ in investimenti privati ​​previsti fino al 2033.

La partnership in Brasile si basa sulle collaborazioni globali esistenti tra le due aziende, che sono già partner nella Repubblica di Corea e azioniste di Horse Powertrain, un’azienda che sviluppa motori ibridi e a combustione interna.

L’alleanza è vista come un impegno per il futuro a lungo termine del settore automobilistico brasiliano, rafforzando la competitività industriale e supportando il passaggio del Paese alla mobilità elettrica.

Dopo il Brasile, i vecchi elettrici cinesi stanno spopolando in Colombia.

Il boom storico della mobilità elettrica in Colombia ha toccato una crescita del 93,7% delle vendite registrata a ottobre, segnando il più grande incremento di vendite mai registrato nel mercato colombiano.

Secondo la Federazione Nazionale dei Commercianti (Fenalco) e l’Associazione Nazionale degli Imprenditori (Andi), i marchi cinesi sono la forza principale dietro questa forte crescita, con sei case automobilistiche cinesi tra i primi 10 marchi più venduti nel mercato locale.

Da gennaio a ottobre di quest’anno, le vendite di veicoli elettrici in Colombia hanno superato le 14.000 unità, con una crescita del 150% rispetto allo stesso periodo del 2024. La tendenza è diventata evidente al Salone Internazionale dell’Auto di Bogotà 2025, dove marchi come BYD, JAC Motors, FAW, DEEPAL e DFAC-DONGFENG hanno presentato gamme rinnovate incentrate sui veicoli elettrici.

BYD detiene una quota dominante del 50-55% nel mercato delle auto elettriche. Dei 14.000 veicoli elettrici venduti nell’ultimo anno, circa 7.500 erano modelli BYD. I lanci di auto e SUV del marchio nel 2025 hanno portato a un aumento delle vendite del 250% rispetto al 2024.

Il mercato sta anche registrando interesse per i veicoli elettrici di fascia alta. Zeekr, un marchio elettrico premium lanciato un anno fa, è già tra i 20 marchi di veicoli elettrici più venduti.

Tommaso Dal Passo

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/