BRASILE. I caccia svedesi di Bolsonaro

Entro la fine dell’anno, la Forza Aerea brasiliana avrà ricevuto diversi caccia da combattimento J-39 Gripen dal consorzio aerospaziale, avionico e di difesa svedese Saab, parte dell’accordo firmato nel 2014 dal Brasile per l’acquisto di 36 di questi jet, dopo una complicata procedura di gara. I J-39 Gripen saranno trasportati via mare alla fine di novembre, seguendo lo stesso percorso logistico della prima unità inviata in Brasile poco più di un anno fa, con il terminal privato di Portonave a Navegantes, stato di Santa Catarina, come porta d’accesso al Brasile.

Il viaggio della nave tra la Svezia e il Brasile dura poco più di 20 giorni, e mentre la parte di documentazione è ancora nel porto, i caccia saranno trainati attraverso le strade della città fino all’aeroporto Ministro Victor Konder, a circa due chilometri di distanza, riporta MercoPress. Dall’aeroporto di Navegantes, i caccia saranno preparati a volare e partiranno con i propri mezzi verso una base aerea FAB a Gavião Peixoto a San Paolo, dove finalmente inizieranno la loro integrazione con la Forza Aerea Brasiliana. Durante tutto il loro soggiorno a Navegantes, dal porto all’aeroporto, gli aerei saranno scortati da soldati della Forza Aerea Brasiliana.

Oltre al primo caccia ricevuto nel 2020 e ai due che dovrebbero atterrare in Brasile quest’anno, Portonave potrebbe ancora ricevere altri 18 J-39 Gripen. In tutto, 36 caccia sono stati acquistati dal governo brasiliano nel 2014, con le ultime unità del lotto da costruire in territorio brasiliano, secondo il contratto di trasferimento di tecnologia firmato con il consorzio Saab.

A un certo punto l’Argentina era interessata ad acquistare i Gripen costruiti in Brasile, ma dal momento che hanno diversi componenti forniti dalla britannica Bae e il sistema di sedili per piloti a eiezione Martin Baker, la possibilità di un accordo è caduta.

Secondo Agencia Brasil, il paese ha scelto il modello svedese rispetto alla statunitense Boeing e alla francese Dassault per il trasferimento di tecnologia e la cooperazione industriale per lo sviluppo e la produzione dei 36 caccia Gripen. Circa 350 brasiliani – ingegneri e tecnici – lavorano attivamente nel programma di trasferimento tecnologico, che comprende programmi di formazione in Svezia, ha riferito Saab. Nel 2016 è stato inaugurato nello stato di San Paolo il centro di progetto e sviluppo del Gripen, dove lavorano insieme ingegneri brasiliani e svedesi. Se tutto va come previsto, tutti i 36 jet saranno consegnati entro il 2024.

Maddalena Ingroia