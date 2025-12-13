BRASILE. Fase dell’operazione contro il Comando Vermelho

Circa 1.000 agenti di polizia delle forze militari e civili di Rio de Janeiro sono stati schierati giovedì nelle favelas del Complejo do Salgueiro a São Gonçalo per dare la caccia ai leader del Comando Vermelho (CV), una delle più grandi e influenti organizzazioni criminali del Brasile.

L’azione faceva parte della seconda fase dell’Operazione Contenimento, un’iniziativa lanciata per fermare l’espansione territoriale della banda a seguito di una sanguinosa missione di ottobre che ha causato 122 vittime, tra cui cinque agenti delle forze dell’ordine, riporta MercoPress.

L’operazione, iniziata all’alba, è stata supportata da 20 veicoli blindati e due elicotteri. L’obiettivo principale era l’esecuzione di 44 mandati di arresto contro i membri del CV, sebbene nessuno di questi obiettivi sia stato raggiunto.

L’obiettivo principale era Antonio Ilário Ferreira, alias “Barricó”, un narcotrafficante di 61 anni identificato come il principale leader del braccio armato del Comando Vermelho a São Gonçalo. Ferreira è latitante dal 2019, quando gli è stata concessa la libertà vigilata ed è stato rilasciato da un carcere di massima sicurezza dove stava scontando una pena di 27 anni. È considerato fondamentale per la gestione delle operazioni locali della gang.

Nonostante gli spari in diversi punti di accesso al complesso, non sono stati segnalati morti, feriti o arresti. Le bande di narcotrafficanti avevano eretto delle strutture agli ingressi delle favelas, alcune delle quali sono state incendiate, per bloccare l’avanzata dei veicoli blindati. Gli agenti hanno dedicato del tempo alla rimozione di queste barriere e alla rimozione dei veicoli carbonizzati dalle strade.

L’Operazione Contenimento mira a frenare il Comando Vermelho, che ha avuto origine nelle carceri di Rio negli anni ’70 e da allora ha esteso la sua presenza alla maggior parte degli stati brasiliani e alle regioni limitrofe. La prima fase dell’operazione, condotta a ottobre, che ha preso di mira i complessi delle favelas Penha e Alemão, è stata criticata dal presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ed è sotto inchiesta.

Il massiccio dispiegamento si è concluso giovedì sera senza una conferma immediata di alcun arresto, sollevando dubbi sulla capacità dello Stato di riprendere definitivamente il controllo delle aree dominate dalla criminalità organizzata.

Tommaso Dal Passo

