BRASILE. Doppio raccolto da record per la safrinha del Paranà

Mentre la raccolta della soia si è allungata, il ritmo di semina del mais nel Paraná, il secondo produttore di mais del Brasile, è stato il più lento della storia. La produttività superiore al previsto in alcune aree del secondo raccolto di mais brasiliano, noto anche come “safrinha”, dovrebbe più che compensare il ritardo nella semina e garantire numeri da record nel 2022/23.

Il raccolto dovrebbe raggiungere i 102,4 milioni di tonnellate, con un aumento del 10% rispetto al ciclo precedente, secondo le stime diffuse questa settimana dal Rally da Safra, una spedizione che copre le principali aree agricole del Brasile, organizzata da Agroconsult. Nella precedente stima effettuata a marzo, si prevedeva un raccolto di 97,2 milioni di tonnellate.

Secondo André Debastiani, coordinatore del Rally da Safra, anche la produttività delle colture sarà un record, raggiungendo i 102,1 sacchi per ettaro. Ciò rappresenta un aumento dell’11% rispetto al raccolto precedente.

La resa dei raccolti nel Mato Grosso e nel Goiás ha spinto in alto il risultato nazionale. La produttività in entrambi gli Stati sarà rispettivamente di 116 e 114 sacchi per ettaro. In entrambi i casi, il risultato sarà un record.

Agroconsult ha anche stimato un volume di esportazioni di mais senza precedenti. Si prevede che il Brasile spedisca 54,1 milioni di tonnellate di mais, l’11,3% in più rispetto all’ultimo ciclo, quando è stato stabilito un record.

Tuttavia, nonostante le favorevoli prospettive di esportazione, il Brasile potrebbe dover affrontare delle sfide per raggiungere questi numeri. André Pessôa, amministratore delegato di Agroconsult, ha dichiarato che ci sarà «una grande pressione sul sistema logistico brasiliano fino alla fine dell’anno» a causa del raccolto di mais safrinha, che dovrebbe prendere slancio a giugno.

«Oltre ai magazzini pieni di soia e al volume ancora da esportare, i prezzi di trasporto del mais saranno più alti quest’anno. Abbiamo l’offerta e la domanda per soddisfare i 54 milioni di tonnellate, ma i problemi logistici derivanti da un raccolto robusto potrebbero ostacolare la stima delle esportazioni, anche se continuo a credere che supereranno i 50 milioni di tonnellate», ha detto Pessôa.

Sebbene il ritardo nella semina non abbia influito sulle stime di produzione, la superficie coltivata a mais safrinha sarà inferiore a quella inizialmente prevista. A gennaio di quest’anno, Agroconsult aveva stimato che la coltura avrebbe coperto 17,4 milioni di ettari; ora, la società di consulenza prevede una superficie di 16,7 milioni di ettari, quasi la stessa del ciclo 2021/22.

Secondo l’azienda, l’estensione del raccolto di soia ha influito sulla semina della seconda coltura di mais. In alcune regioni, come il Paraná, il secondo produttore di mais del Paese, la semina è stata la più lenta della storia. Di conseguenza, Agroconsult stima che 6 milioni di ettari del secondo raccolto di mais siano stati piantati al di fuori del periodo considerato ideale.

«Tuttavia, questo non significa necessariamente una perdita di produttività. Dipende dalle condizioni meteorologiche che si verificheranno in futuro. In Paraná, ad esempio, dove il 64% del raccolto è stato piantato al di fuori del periodo ideale, non sono previste gelate per i prossimi 30 giorni», ha osservato André Debastiani.

Nel frattempo, le esportazioni di mais dal Brasile hanno totalizzato 57,055 milioni di dollari a maggio (14 giorni lavorativi), con una media giornaliera di 4,075 milioni di dollari. La quantità totale di mais esportata dal Paese è stata di 149.999 mila tonnellate, con una media di 10.714 mila tonnellate. Il prezzo medio per tonnellata è stato di 380,40 dollari.

Rispetto al maggio 2022, si è registrato un calo significativo del valore medio giornaliero delle esportazioni, pari al 76,1%. Inoltre, la quantità media giornaliera esportata è diminuita del 78,3%, mentre il prezzo medio è aumentato del 10,3%. Queste statistiche sono state diffuse dalla Segreteria del Commercio Estero.

Lucia Giannini