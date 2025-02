BRASILE. Dividendi Petrobras in calo nel 2024 

Le attività della compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras hanno prodotto profitti per 36,6 miliardi di real lo scorso anno, secondo un rapporto pubblicato mercoledì a Brasilia. Tuttavia, queste cifre sono inferiori alle prestazioni del 2023, quando la società ha registrato un utile netto di 124,6 miliardi, con la variazione del tasso di cambio nei debiti tra Petrobras e le sue filiali all’estero che ha svolto un ruolo chiave in questi risultati.

Nel quarto trimestre del 2024, la società ha avuto una perdita di 17 miliardi di real. Petrobras afferma che se si escludono eventi una tantum, l’utile netto per il quarto trimestre sarebbe di 17,7 miliardi, secondo Agencia Brasil.

La presidente della società Magda Chambriard ha evidenziato quelli che considera i principali punti positivi del bilancio del 2024: “L’eccellente risultato operativo e finanziario del 2024 dimostra, ancora una volta, la capacità della nostra azienda di generare valori che vengono restituiti alla società e ai nostri investitori. Vorrei sottolineare la generazione operativa di 38 miliardi di dollari e il debito finanziario di 23 miliardi di dollari, il livello più basso dal 2008″, ha spiegato Chambriard.

Il direttore finanziario di Petrobras Fernando Melgarej ha affermato che sebbene i cosiddetti “eventi esclusivi” (transazioni fiscali, variazioni del tasso di cambio, tra gli altri) abbiano avuto un impatto sull’utile netto, non hanno influito sulla liquidità aziendale. Senza questi effetti, l’utile netto sarebbe stato di 103 miliardi di real per l’anno.

“Il risultato di Petrobras nel 2024 è stato influenzato principalmente da una voce di natura contabile: la variazione del tasso di cambio sui debiti tra Petrobras e le sue filiali all’estero. Si tratta di transazioni finanziarie tra società dello stesso gruppo, che generano effetti opposti che alla fine si bilanciano economicamente. Ciò è dovuto al fatto che la variazione del tasso di cambio in queste transazioni è inclusa nel risultato netto della holding in Brasile e ha avuto un impatto negativo sull’utile per il 2024. Allo stesso tempo, c’è stato un impatto positivo diretto sul patrimonio netto”, ha sottolineato Melgarej.

I quattro principali fattori che hanno ridotto l’utile sono stati quindi: variazione del tasso di cambio; svalutazione del Brent e crackspread del diesel; transizione fiscale federale; e volume di produzione di petrolio.

Petrobras ha aderito all’avviso di contenzioso fiscale a giugno 2024. Secondo la società, la decisione ha consentito di porre fine a significative controversie legali che riguardavano il noleggio di navi o piattaforme e i rispettivi contratti di servizio.

Si è verificata anche una variazione nel prezzo del Brent e una riduzione del 40% nel crackspread del diesel (la differenza tra il prezzo medio del diesel sul mercato mondiale e quello del petrolio) dal 2023.

Petrobras ha affermato che l’instabilità nell’intero mercato era dovuta alle grandi raffinerie globali colpite dai margini inferiori del diesel internazionale e da una riduzione dell’EBITDA nel segmento di raffinazione e marketing. EBITDA è un acronimo che sta per “guadagni prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento”. È una metrica utile per comprendere la capacità di un’azienda di generare flussi di cassa per i suoi proprietari e per giudicare le prestazioni operative di un’azienda.

Petrobras ha inoltre investito 91 miliardi di real in altri progetti nel corso del 2024. Secondo l’azienda, la realizzazione al di sopra della proiezione (guidance) non rappresenta un costo aggiuntivo ma un’anticipazione, poiché il divario tra l’evoluzione fisica e finanziaria delle piattaforme a Búzios è stato ridotto.

L’azienda ha distribuito 102,6 miliardi di real in dividendi l’anno scorso, più 270 miliardi in tasse.

Del totale dei dividendi pagati nel 2024, 37,9 miliardi corrispondono alla quota del governo brasiliano (governo federale + BNDES). Inoltre, 1 miliardo è stato destinato a investimenti socio-ambientali volontari e obbligatori, sponsorizzazioni e donazioni.

Nel 2024, la produzione totale di petrolio e gas naturale è stata di 2,7 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno (boed). Sono stati raggiunti nuovi record annuali per la produzione totale posseduta e gestita nel pre-sale, rispettivamente con 2,2 milioni di boed e 3,2 milioni di boed.

L’azienda ha raggiunto un rapporto di sostituzione delle riserve (IRR) del 154% e un rapporto di riserve di produzione (R/P) di 13,2 anni. Sono entrati in funzione due nuovi sistemi di produzione (FPSO Maria Quitéria e FPSO Marechal Duque de Caxias) e la nave piattaforma Sepetiba ha raggiunto il picco di produzione.

Il fattore di utilizzo totale (FUT) nel 2024 è stato del 93%, il più alto utilizzo del parco di raffinazione negli ultimi dieci anni considerando le attuali raffinerie di Petrobras.

Sono stati stabiliti record di produzione per la benzina (420.000 bpd) e il diesel S-10 (452.000 bpd). Il diesel prodotto da Petrobras nel 2024 è sufficiente per rifornire quasi 1,5 milioni di camion.

Sempre nel 2024, sono iniziate le operazioni commerciali presso l’UPGN del Boaventura Energy Complex e l’unità SNOx di RNEST. Nella raffinazione, è stato raggiunto il miglior valore della storia per l’indicatore delle emissioni di gas serra – IGEE-Refining: 36,2 kgCO2e/CWT).

Maddalena Ingroia

