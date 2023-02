BRASILE. C’è troppo Cina nell’export brasiliano

Negli ultimi dieci anni, fino al 2021, le esportazioni brasiliane verso la Cina sono cresciute a un ritmo maggiore di quelle verso il resto del mondo. Dal 2012 al 2021, l’importanza della Cina come destinazione dell’export per le cinque regioni in cui è diviso il Brasile è cresciuta in modo esponenziale, e dei 27 stati federali, 21 hanno visto le loro vendite in Cina crescere al di sopra dell’espansione delle loro vendite nel mondo. Nel periodo, tuttavia, il paniere delle esportazioni si è concentrato negativamente su pochi prodotti primari.

Le conclusioni sono tratte dallo studio “Exportações dos Estados Brasileiros para a China: Cenário Atual e Perspectivas de Diversificação”, del Centro Empresarial Brasil China (Cebc), che mostra che per 22 unità federative, la partecipazione della Cina come destinazione dell’export è aumentata nell’area analizzata periodo. Per 19 di loro il Paese asiatico è stata la principale destinazione delle vendite all’estero nel 2021.

Tra gli Stati che hanno esportato sopra la media nazionale tra il 2012 e il 2021 ci sono: Rondônia (39,6%), Piauí (30,1%), Tocantins (26,2%), Amazonas (21,3%) e Acre (19,8%). La Cina è cresciuta dal 17% al 31,3% nel elenco dei partner commerciali con il Brasile.

I prodotti in cui si è intensificato il paniere delle esportazioni sono: petrolio, minerale di ferro e soia, che continuano a dominare il paniere delle esportazioni. Anche quando c’erano anche più esportazioni di carne bovina.

Secondo lo studio, l’ideale sarebbe che il Brasile deconcentrasse il paniere dell’export in modo che diventi meno dipendente dai prezzi del mercato internazionale e stimoli più filiere produttive all’interno del Paese.

Lo studio mostra che il livello di concentrazione delle esportazioni verso la Cina è superiore a quello degli altri principali partner del Brasile. I primi dieci prodotti brasiliani venduti in Cina hanno rappresentato, in media, il 90,6% di tutto ciò che il Brasile ha venduto al Paese tra il 2012 e il 2021.

Delle cinque regioni del Paese, solo il Sud è riuscito a deconcentrare il proprio paniere di esportazioni. Tra gli Stati, solo sette lo hanno fatto: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Amazonas e Mato Grosso.

I numeri del rapporto dimostrano che, in un momento in cui il mondo intero stava attraversando una grande turbolenza economica, le esportazioni brasiliane in Cina hanno aiutato il paese a continuare a lavorare bene.

L’inclusione della carne bovina nel paniere delle esportazioni è stato un risultato importante; il Brasile come esportatore di proteine animali è legato alla crescita della classe media cinese che diversifica la propria dieta e consumare più proteine animali.

Il rapporto Cebc presenta anche un elenco di 216 prodotti con il potenziale per aumentare le vendite nei prossimi anni, sulla base della Mappa delle opportunità di ApexBrasil, che elenca 433 beni su cui il Brasile può avviare o espandere le esportazioni verso la Cina.

Mentre nel Sudest si tratterebbe di prodotti più legati al settore industriale, come semilavorati in ghisa, ferro e acciaio, medicinali, cuoio e pelli, nel Nordest si tratterebbe di prodotti industriali come polietilene, derivati del ferro e dell’acciaio e derivati del rame. Nel sud sarebbero articoli come carne di pollo, prodotti in legno e olio di soia. Nel Midwest, carni e prodotti vicini al profilo attualmente esportati in Cina, come il minerale di rame. Nel Nord, prodotti come il ferronichel e il minerale di manganese.

«Se sfruttiamo le opportunità, entro il 2030 esporteremo in Cina il 76,2% in più, secondo calcoli basati sulla media tra il 2017 e il 2020», aggiunge lo studio. Questa crescita significherebbe passare dalla media di 58,9 miliardi di dollari di export all’anno in Cina a 103,4 miliardi.

Nel prossimo futuro, il Brasile dovrà prestare attenzione ai cambiamenti nel modello di consumo nel mercato cinese per espandersi.

Antonio Albanese