BRASILE. Cala l’export di caffè

Secondo l’ultimo rapporto del Consiglio degli Esportatori Brasiliani di Caffè (Cecafé), il Brasile, primo esportatore al mondo, ha esportato il mese scorso circa 2,7 milioni di sacchi da 60 chili, di caffè, il 10,3% in meno rispetto all’aprile del 2022, che hanno rappresentato 604,5 milioni di dollari di entrate, il 16,9% in meno rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.

Nel 2023, il volume di grano esportato (11 milioni di sacchi) è diminuito del 19,9% e le entrate sono scese del 25% a 2.405 milioni di dollari, nel confronto interannuale. Nell’aprile 2023 sono stati esportati 2.722.180 sacchi da 60 chilogrammi, contro i 3.034.482 dello stesso mese dell’anno scorso.

Tuttavia, il presidente di Cecafé Marcio Ferreira si è detto ottimista grazie alle buone condizioni del raccolto e all’interesse di acquisto da parte dei Paesi importatori.

«Nel mercato fisico si è osservato un aumento della liquidità nelle offerte di arabica per il raccolto attuale da parte dei produttori, che ovviamente si stanno già preparando per il raccolto», ha dichiarato in un comunicato.

Nei primi quattro mesi dell’anno, gli Stati Uniti, con il 18,5% di tutte le spedizioni, continuano ad essere la principale destinazione del caffè brasiliano, seguiti da Germania (12,9%), Italia (8,9%), Giappone (5,8%) e Belgio (5,0%). Gli altri principali acquirenti sono Colombia, Turchia, Paesi Bassi, Francia e Argentina.

La Cecafe ha inoltre dichiarato che, tra gennaio e aprile, la varietà arabica ha rappresentato l’82,5% delle vendite totali all’estero, seguita dalla varietà solubile (11,2%).

Nel 2022 il Brasile ha esportato 39,35 milioni di sacchi da 60 chili e, sebbene abbia registrato un calo del 3,1% rispetto al 2021, le vendite hanno lasciato un fatturato record di 9,2 miliardi di dollari, superiore del 46,9% rispetto all’anno precedente, grazie all’aumento dei prezzi dei cereali e a un tasso di cambio favorevole.

