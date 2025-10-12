BRASILE. Brasilia trova nuovi mercati dopo i dazi di Trump 

Sebbene le esportazioni brasiliane verso gli Stati Uniti siano diminuite del 20,3% su base annua a settembre, la crescita delle vendite verso altri mercati ha garantito risultati record, ha annunciato la scorsa settimana il Ministero dello Sviluppo, dell’Industria, del Commercio e dei Servizi del paese sudamericano.

Le esportazioni verso Singapore sono aumentate del 133,1% (500 milioni di dollari) rispetto a settembre dello scorso anno. Le esportazioni verso l’India, a loro volta, sono aumentate del 124,1% (400 milioni di dollari). In crescita anche il Bangladesh (+80,6%, pari a 100 milioni di dollari), le Filippine (+60,4%, pari a 100 milioni di dollari) e la Cina (+14,9%, pari a 1,1 miliardi di dollari), riporta Agencia Brasil.

In Sud America, le vendite brasiliane sono cresciute del 29,3%, trainate dall’Argentina, un paese verso il quale le esportazioni sono cresciute del 24,9%, mentre le vendite verso l’Unione Europea sono aumentate del 2%.

A settembre, il Brasile ha esportato 30,54 miliardi di dollari, un importo record per il mese, con un aumento del 7,2% rispetto a settembre 2024. Il surplus commerciale, tuttavia, si è ridotto del 41,1%, attestandosi a 2,99 miliardi di dollari, dopo l’acquisto di una piattaforma petrolifera da 2,4 miliardi di dollari da Singapore.

A settembre, il Brasile ha venduto 2,58 miliardi di dollari al mercato statunitense, rispetto ai 3,23 miliardi di dollari del 2024. Le importazioni dagli Stati Uniti, invece, sono aumentate del 14,3%, passando da 3,8 miliardi di dollari a 4,35 miliardi di dollari.

L’aumento delle importazioni, unito al calo delle esportazioni, ha portato la bilancia commerciale del Brasile con gli Stati Uniti a un saldo negativo di 1,77 miliardi di dollari il mese scorso, il nono deficit commerciale consecutivo con il Paese e il più grande registrato quest’anno.

Nel 2025, il Brasile ha esportato negli Stati Uniti 29,213 miliardi di dollari, con un calo di appena lo 0,6% rispetto ai primi nove mesi dell’anno scorso. Le importazioni sono state pari a 34,315 miliardi di dollari, in aumento dell’11,8%, portando il deficit commerciale a 5,102 miliardi di dollari nel 2025.

Nello stesso periodo dell’anno scorso, il Brasile aveva un deficit di 1,317 miliardi di dollari con gli Stati Uniti. Prima che l’amministrazione del presidente Donald Trump imponesse un dazio del 50% su diversi prodotti brasiliani, il Brasile aveva già un deficit commerciale con quel paese.

Luigi Medici

