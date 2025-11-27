BRASILE. Approvato il vaccino brasiliano anti dengue 

L’Agenzia Nazionale di Vigilanza Sanitaria brasiliana (Anvisa) ha approvato l’ultimo passaggio amministrativo prima della registrazione formale del vaccino monodose contro la dengue, sviluppato dall’Istituto Butantan di San Paolo per le persone di età compresa tra 12 e 59 anni, che protegge da tutti e quattro i sierotipi del virus.

L’annuncio è stato fatto mercoledì, in occasione della presentazione della strategia di distribuzione del Programma Nazionale di Immunizzazione (PNI), alla quale ha partecipato anche il Ministro della Salute Alexandre Padilha, riporta MercoPress.

Il farmaco, noto come vaccino Butantan-DV, è il primo del suo genere ad essere prodotto in Brasile, frutto di una partnership tra il Ministero della Salute brasiliano, l’Istituto Butantan e il laboratorio cinese WuXi.

Il vaccino ha dimostrato un’efficacia del 91,6% contro la dengue grave e del 100% contro i ricoveri ospedalieri nella fascia di età 12-59 anni. L’efficacia generale contro gli episodi sintomatici di dengue è stata del 74,7% negli studi di fase 3. Un precedente studio di fase 3 pubblicato su The Lancet Infectious Diseases ha riportato una protezione dell’89% contro episodi gravi con segnali d’allarme.

Il Butantan Institute ha già prodotto 1 milione di dosi per la consegna immediata al PNI e prevede di averne disponibili altre 100 milioni nel corso del 2026 e del 2027.

Padilha ha sottolineato che il vaccino quadrivalente monodose è “100% brasiliano” e “più completo nella sua capacità protettiva”. Ha annunciato che un comitato di specialisti sarà convocato per finalizzare la strategia per l’integrazione del vaccino nel PNI all’inizio del 2026, con la possibilità di somministrare le prime dosi già a dicembre di quest’anno.

Il Direttore Generale dell’Organizzazione Panamericana della Sanità (OPS), Jarbas Barbosa, ha sottolineato l’urgenza, osservando che la dengue ha causato 13 milioni di casi e 9.000 decessi nelle Americhe nel 2024. Barbosa è cittadino brasiliano.

Nonostante l’approvazione del vaccino, il direttore del Butantan, Esper Kallás, ha sottolineato che i cittadini devono continuare a impegnarsi per combattere la zanzara Aedes aegypti, che trasmette anche i virus Zika e Chikungunya. Ha suggerito che gli operatori impegnati nel controllo delle malattie, come le squadre antizanzare, potrebbero essere considerati prioritari per le dosi precoci, a causa della loro elevata esposizione.

Attualmente, l’unico vaccino contro la dengue disponibile tramite il sistema sanitario pubblico brasiliano è Qdenga (Takeda), limitato alla popolazione di età compresa tra 10 e 14 anni.

Maddalena Ingrao

