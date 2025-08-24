BRASILE. Accordo con l’Indonesia per l’export di carne bovina

I produttori brasiliani di carne hanno raggiunto un accordo con gli acquirenti indonesiani per esportare carne bovina dal paese più grande del Sud America alla quarta nazione più popolosa del mondo. È stata annunciata anche l’esportazione di ovini vivi (pecore, montoni, agnelli) in Algeria.

Con una popolazione di 283 milioni di persone, l’Indonesia è considerata un mercato strategico per il settore delle proteine ​​animali, con un aumento del consumo di carne bovina, grazie al miglioramento del reddito e alla crescita della classe media urbana, riporta Agenzia Brasil.

Nel 2024, gli indonesiani hanno acquistato 4,2 miliardi di dollari in prodotti agricoli brasiliani, principalmente zucchero e alcol, soia, fibre e tessuti. Si dice che la misura porterà a 402 il numero di mercati internazionali aperti ai prodotti agricoli brasiliani dal 2023.

Il mese scorso, prima dei dazi statunitensi, le esportazioni di carne bovina brasiliana hanno raggiunto il livello record di 313.682 tonnellate, con un aumento del 15,6% rispetto a giugno e del 17,2% su base annua. Queste vendite hanno fruttato 1,67 miliardi di dollari, secondo i dati del Ministero dello Sviluppo, dell’Industria, del Commercio e dei Servizi, raccolti dall’Associazione Brasiliana degli Esportatori di Carne (ABIEC) a partire da un sondaggio condotto su 47 aziende, che rappresentavano fino al 98% delle esportazioni di carne bovina.

La Cina ha dominato gli acquisti a luglio, con 160.600 tonnellate (quota del 51,2%), per un totale di 881,9 milioni di dollari, in aumento del 18,1% rispetto a giugno e del 16,7% rispetto a luglio 2024. Gli Stati Uniti si sono piazzati al secondo posto, con 18.200 tonnellate (119,9 milioni di dollari).

La carne bovina fresca ha rappresentato l’88,27% delle spedizioni, con 276.900 tonnellate, in aumento del 14,8% rispetto a giugno e del 16,7% su base annua. L’esportazione di frattaglie ha rappresentato il 6,23% del totale e la vendita di prodotti trasformati il ​​3,27%. Questi due Paesi hanno registrato una crescita significativa rispetto al mese precedente.

Da gennaio a luglio, il Brasile ha esportato 1,78 milioni di tonnellate di carne bovina, generando un fatturato di 8,9 miliardi di dollari. Il dato rappresenta un aumento del 14,1% in volume e del 30,2% in valore rispetto allo stesso periodo del 2024. La Cina continua a guidare la classifica, con 801.800 tonnellate (44,9% del totale) e 4,10 miliardi di dollari, seguita dagli Stati Uniti (199.700 tonnellate, 1,16 miliardi di dollari).

Nel 2025, secondo l’ABIEC, il Brasile ha venduto carne bovina a circa 160 mercati, consolidando la sua posizione di maggiore esportatore mondiale. Oltre alle destinazioni tradizionali, si è osservata una marcata espansione in presenza di mercati strategici in Medio Oriente, Sud-est asiatico ed Europa orientale.

Maddalena Ingrao

