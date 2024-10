BOTSWANA. Al voto il paese dei diamanti per una difficile elezione

Il Botswana terrà mercoledì le elezioni generali con il presidente Mokgweetsi Masisi in competizione con tre sfidanti per un secondo mandato nello stato dell’Africa meridionale, paese ricco di diamanti.

IL risultato delle elezioni non è così scontato, anche se un’opposizione divisa dà il vantaggio al Partito Democratico del Botswana di Masisi, che ha governato il paese dalla sua indipendenza dalla Gran Bretagna nel 1966, riporta Reuters. Il Botswana ha goduto di stabilità e relativa prosperità grazie alla sua ricchezza di diamanti e alla piccola popolazione, 2,3 milioni di persone, che riceve assistenza sanitaria e istruzione gratuite. È il principale produttore al mondo per valore della gemma.

Ma una flessione nel mercato dei diamanti ha messo a dura prova i ricavi negli ultimi anni e il paese ha lottato per diversificare la sua economia. Gli oppositori affermano che il BDP è al potere da troppo tempo e lo accusano di cattiva gestione economica e corruzione, cosa che nega.

“I nostri diamanti non si vendono da aprile, quindi sì, i nostri ricavi sono in calo, ma i fondamentali economici rimangono intatti”, ha detto Masisi durante un dibattito presidenziale la scorsa settimana. ”Continueremo con i progetti e le politiche che abbiamo elaborato, che mirano a mettere più soldi e ricchezza nelle mani dei cittadini di questo paese”, ha affermato il presidente uscente.

Uno dei successi del suo primo mandato è stata la negoziazione di un nuovo contratto con il gigante dei diamanti De Beers, che darà al Botswana una quota maggiore dei suoi diamanti grezzi. Ha anche revocato il divieto di caccia agli elefanti, che secondo lui avvantaggia le comunità rurali, e ha istituito un divieto di importazione di alcuni prodotti per aiutare gli agricoltori.

Il suo principale sfidante è Duma Boko della coalizione di opposizione Umbrella for Democratic Change (UDC). Gli altri candidati sono Dumelang Saleshando del Botswana Congress Party e Mephato Reatile del Botswana Patriotic Front, sostenuti dall’ex presidente Ian Khama che ha abbandonato il BDP dopo uno scontro con Masisi sull’abolizione del divieto di caccia e altre questioni.

Gli oppositori hanno attaccato la politica economica di Masisi, citando l’aumento della disoccupazione, che si attesta intorno al 28%. “Non è accettabile che un paese come il nostro, che è il quinto più ricco pro capite in Africa, abbia ancora così tante persone che vivono in povertà”, ha detto Boko al dibattito.

Il Botswana ha in realtà il quarto prodotto interno lordo pro capite più alto tra i paesi dell’Africa subsahariana, secondo i dati della Banca Mondiale.

Boko ha promesso di più che raddoppiare il salario minimo e aumentare le sovvenzioni sociali, affermando che avrebbe ottenuto i soldi riducendo gli sprechi. Il BDP ha dovuto affrontare un calo di popolarità, ma mantiene un’ampia maggioranza in parlamento, avendo vinto 38 dei 57 seggi contesi nel 2019. L’UDC ha vinto 15 seggi. Gli elettori in Botswana eleggono i parlamentari, che poi eleggono il presidente.

Dopo le ultime elezioni, l’opposizione ha affermato che il risultato era stato falsato da brogli e frode elettorali e ha contestato i risultati presso l’Alta Corte, che ha respinto il caso.

Maddalena Ingrao

