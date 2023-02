BOSNIA ERZEGOVINA. Stoltenberg vuole rafforzare il sostegno della NATO

«I ministri hanno discusso del nostro impegno nei confronti dei partner vulnerabili, tra cui Bosnia Erzegovina, Georgia e Moldavia. Abbiamo concordato di intensificare il supporto per migliorare le capacità di difesa, la resilienza e l’interoperabilità con la NATO». L’annuncio è arrivato al termine della riunione dei ministri della Difesa dell’Alleanza atlantica al quartiere generale di Bruxelles: in conferenza stampa, il segretario generale Jans Stoltenberg è tornato a mettere in guardia sulla possibilità di una nuova offensiva russa a un anno dall’invasione dell’Ucraina.

Ma Stoltenberg non si è limitato solo a queste osservazioni: per il politico norvegese l’area balcanica resta di importanza strategica per l’Alleanza, come ha anche sottolineato durante l’incontro a margine con il membro bosgnacco della presidenza tripartita di Bosnia Erzegovina Denis Bećirović. Proprio negli stessi giorni in cui si è svolto il vertice Nato, infatti, i tre leader di Sarajevo erano in visita ufficiale a Bruxelles per incontrare i vertici Ue.

Con Josep Borrell e Charles Michel i tre membri della presidenza hanno discusso del percorso di riforme che il paese deve intraprendere e della necessità di preservare “pace e stabilità”. Il tema è stato poi ripreso durante il colloquio tra Bećirović e Stoltenberg, che avrebbe «incoraggiato la leadership della Bosnia Erzegovina a continuare a lavorare sulle riforme per il bene di tutto il paese e per proteggere le istituzioni multietniche su tutti i livelli». Il segretario generale è quindi tornato a ribadire il sostegno dell’Alleanza atlantica all’integrità territoriale della Bosnia Erzegovina e la condanna di qualsiasi tendenza separatista da parte della Republika Srpska.

Proprio nel corso dell’incontro sono quindi stati fissati i primi dettagli del Defence Capacity Building Package, la serie di aiuti economici per il settore della difesa di Sarajevo. La Nato intende quindi fornire alla Bosnia Erzegovina una serie di progetti per rafforzare la sicurezza del paese, viste anche le continue minacce separatiste di Banja Luka con il supporto del Cremlino.

Carlo Comensoli