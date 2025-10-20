BOLIVIA. Vince Rodrigo Paz. Rottamato il MAS

Rodrigo Paz ha vinto il ballottaggio di domenica e diventerà il prossimo presidente della Bolivia. Con il 97% delle schede scrutinate, il senatore di centro-destra ha ottenuto il 54,5% dei voti, sconfiggendo l’ex presidente di destra Jorge Tuto Quiroga, che ha ricevuto il 45,4%.

La vittoria di Paz, arrivata nonostante i sondaggi pre-elettorali prevedessero la vittoria di Quiroga, pone fine a 20 anni di governi socialisti in Bolivia. L’economista 58enne è figlio dell’ex presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993). È nato a Santiago de Compostela, in Spagna, a causa dell’esilio dei suoi genitori. In precedenza è stato deputato, sindaco di Tarija e senatore, riporta BneIntelliNews.

Il suo slogan elettorale era “Capitalismo per tutti”, che includeva la promessa di “aprire la Bolivia al mondo”, di collaborare con tutti i settori per superare la crisi, di offrire credito a basso costo agli imprenditori, di ridurre tasse e tariffe e di legalizzare i veicoli “chuto” (di contrabbando) (pur promettendo di restituire quelli rubati). Ora ha il compito di guidare la Bolivia fuori dalla peggiore crisi economica degli ultimi quarant’anni.

La Bolivia aprirà così una nuova era dopo due decenni sotto la guida del Movimento al Socialismo di sinistra, prima con Evo Morales e poi con Luis Arce.

La giornata elettorale si è svolta normalmente con un’elevata affluenza alle urne, secondo il Tribunale Supremo Elettorale, che ha descritto le elezioni come “tranquille e senza incidenti di rilievo”. Il nuovo presidente entrerà in carica l’8 novembre per un mandato che durerà fino al 2030.

Nel 2015, Paz ha ottenuto una clamorosa vittoria municipale sconfiggendo il MAS nella sua roccaforte di Tarija. Da allora si è affermato come un leader pragmatico con una forte presenza territoriale, arrivando primo al primo turno del 17 agosto contro ogni previsione.

Il prossimo capo di Stato ha anche promesso di risolvere la crisi del carburante e di evitare la dipendenza dalle istituzioni finanziarie internazionali: “Non voglio che la Bolivia sia schiava di nessuna banca straniera”, ha dichiarato durante la campagna elettorale.

Il successo di Paz si è basato su un voto trasversale che ha incluso ampi settori popolari, soprattutto nelle aree rurali e periurbane dove il MAS tradizionalmente concentrava il suo potere. Parte della sua crescita è attribuibile anche al suo compagno di corsa, Edman Lara, un ex agente di polizia che ha guadagnato notorietà sui social media per aver denunciato casi di corruzione all’interno dell’istituzione.

I sostenitori di Quiroga lo hanno accusato di essere un “cavallo di Troia” per il MAS, a causa del sostegno ricevuto da alcuni settori precedentemente vicini al partito al governo, cosa che Paz ha categoricamente negato. “Non siamo né di sinistra né di destra. Siamo una generazione che vuole che la Bolivia produca e cresca senza tutele”, ha affermato nel suo discorso di vittoria.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/