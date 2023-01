BOLIVIA. Pechino sfrutterà il litio di La Paz

Un consorzio che comprende il gigante cinese delle batterie Catl ha battuto i rivali russi e statunitensi per aggiudicarsi il diritto di aiutare la Bolivia a sviluppare le sue riserve di litio, in gran parte non sfruttate. L’accordo, annunciato durante un evento a La Paz, vedrà il consorzio Cbc come partner per l’estrazione diretta del litio dalle saline di Uyuni e Oruro.

La partnership darebbe a Cbc, che comprende anche il gigante minerario Cmoc, i diritti di sviluppare due impianti di litio, che potrebbero produrre annualmente fino a 25.000 tonnellate di carbonato di litio per batterie. L’accordo potrebbe contribuire a sbloccare finalmente l’enorme potenziale della Bolivia come fornitore di litio per le batterie necessarie ad alimentare il passaggio globale ai veicoli elettrici, sebbene i progetti di estrazione del metallo ultraleggero richiedano molti anni e permangano dubbi sulla tecnologia di estrazione diretta utilizzata, riporta AF.

Secondo il Servizio Geologico degli Stati Uniti, le iconiche saline della Bolivia ospitano le più grandi risorse di litio al mondo, con 21 milioni di tonnellate, ma il Paese non ha quasi nessuna produzione industriale o riserve commercialmente valide.

Il presidente boliviano Luis Arce ha dichiarato che la Cbc investirà oltre 1 miliardo di dollari nella prima fase del progetto, potenziando le infrastrutture, le strade e le condizioni necessarie per avviare gli impianti che il Paese spera possano un giorno produrre catodi e batterie al litio.

Ha aggiunto che sono in corso colloqui per potenziali partnership con altre aziende straniere. Tra le aziende rimaste in gara ci sono la statunitense Lilac Solutions, la russa Uranium One Group e altri tre offerenti cinesi.

Catl è il più grande produttore di batterie per veicoli elettrici al mondo, ma attualmente non produce litio, anche se ha investito in una serie di progetti cinesi. Nel 2021 ha perso un’offerta per l’acquisizione della Millennial Lithium Corp, un’azienda argentina.

La Bolivia, insieme all’Argentina e al Cile, si trova in cima al cosiddetto “triangolo del litio” che contiene più della metà delle risorse mondiali di questo metallo. «Oggi inizia l’era dell’industrializzazione del litio boliviano», ha dichiarato Arce, aggiungendo che non c’è “tempo da perdere” nello sviluppo del metallo.

Il prezzo del litio per batterie ha raggiunto quasi 85.000 dollari a tonnellata verso la fine del 2022.

Il ministro boliviano dell’Energia Franklin Molina ha dichiarato che la mossa dimostra che esistono «alternative sovrane ai modelli di privatizzazione dello sfruttamento del litio». L’azienda statale boliviana Ylb è destinata a supervisionare e ad assumere un ruolo centrale nel progetto.

Tommaso Dal Passo