BOLIVIA. Non ci sono basi Hezbollah nel paese

Il ministero degli Esteri della Bolivia ha negato martedì le accuse dell’ambasciatore israeliano in Costa Rica Mijal Gur Aryeh secondo cui il paese sudamericano avrebbe basi militari iraniane e di Hezbollah. “Ci sono anche altri paesi nella regione che hanno basi iraniane e di Hezbollah, in particolare Venezuela e Bolivia”, ha affermato il diplomatico.

“La Bolivia è uno stato pacifista che promuove la cultura della pace, motivo per cui ha assunto costituzionalmente il divieto di installare basi militari straniere nel suo territorio”, ha affermato La Paz in una dichiarazione. Il governo boliviano ha anche definito le parole dell’ambasciatore “irresponsabili, infondate e interessate”, invitando i paesi latinoamericani “a non cadere in queste provocazioni che cercano di influenzare le relazioni di fratellanza tra stati e popoli della regione”, riportano Efe e MercoPress.

Il paese sudamericano ha anche insistito sul fatto che le dichiarazioni dell’ambasciatore israeliano “cercano di generare uno scontro tra stati, governi e popoli latinoamericani, contro l’obiettivo delineato nella Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici, Celac di consolidare l’America Latina e i Caraibi come zona di pace”.

Anche l’amministrazione del presidente Luis Arce Catacora ha ratificato il suo sostegno alla cessazione della violenza contro i territori palestinesi, nonché al riconoscimento della loro piena statualità. Il governo boliviano ha mostrato il suo sostegno ai palestinesi e ritiene che nella Striscia di Gaza vengano commessi crimini contro l’umanità.

La Bolivia ha interrotto le relazioni con Israele nell’ottobre 2023 e si è unita alla causa per genocidio intentata dal Sudafrica contro Israele presso la Corte internazionale di giustizia.

Il 16 aprile scorso, le autorità boliviane avevano smentito le accuse del ministro della Sicurezza argentino Patricia Bullrich secondo cui sarebbero stati rilasciati passaporti ad agenti iraniani in seguito all’accordo di difesa tra La Paz e Teheran in base al quale Buenos Aires aveva aumentato la sua prontezza militare nelle zone di confine dopo essersi schierata con Israele nella conflitto in corso in Medio Oriente.

Maddalena Ingrao

