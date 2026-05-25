BOLIVIA. Lima invia cibo alle famiglie colpite dai blocchi stradali anti Paz

Domenica 24 maggio, il governo peruviano ha consegnato alla Bolivia una donazione di quattro tonnellate di cibo destinate alle famiglie colpite dai blocchi stradali che i settori contadini degli altipiani mantengono da 19 giorni. L’iniziativa vede Lima unirsi al crescente ponte aereo umanitario regionale organizzato attorno al governo del presidente Rodrigo Paz. Gli aiuti sono arrivati ​​a bordo di un aereo militare peruviano e sono stati ricevuti all’aeroporto internazionale di El Alto dal viceministro boliviano per gli affari consolari, Héctor Huanca, e dall’ambasciatore peruviano a La Paz, Carlos Chávez-Taffur.

Il Ministero degli Esteri boliviano ha ringraziato Lima in un comunicato ufficiale per la “disponibilità alla cooperazione” dimostrata dal governo peruviano, che ha risposto “immediatamente e in solidarietà alla richiesta dello Stato boliviano”. Il Ministero ha sottolineato che l’operazione “riflette i principi di solidarietà, integrazione regionale e mutuo sostegno tra i due Stati”. Poche ore dopo, lo stesso corridoio aereo è stato utilizzato per rimpatriare decine di boliviani rimasti bloccati per 14 giorni nella città peruviana meridionale di Puno, dove avevano partecipato a una fiera dell’artigianato, impossibilitati a tornare a casa a causa della chiusura delle strade internazionali.

La donazione peruviana si aggiunge alla cooperazione ricevuta negli ultimi dieci giorni da Argentina, Cile e Stati Uniti. Il governo argentino del presidente Javier Milei ha autorizzato l’invio di due aerei Hercules per trasportare cibo dalla città orientale di Santa Cruz a La Paz ed El Alto, in un’operazione coordinata con l’esecutivo boliviano. Il Cile ha inviato la scorsa settimana un contributo equivalente a 480 casse di cibo. Il governo degli Stati Uniti ha annunciato sabato l’invio di aiuti alimentari, forniture mediche e supporto logistico nell’ambito del suo sostegno all’amministrazione Paz, in linea con la posizione del Segretario di Stato Marco Rubio, che la scorsa settimana ha descritto la situazione boliviana come un tentativo da parte di “criminali e narcotrafficanti” di rovesciare “leader democraticamente eletti”.

Domenica le strade del Paese si sono svegliate con 59 posti di blocco attivi, distribuiti in sei delle nove regioni e concentrati principalmente nella zona andina. La situazione rimane invariata dopo il fallimento, sabato, della seconda operazione congiunta di Polizia e Forze Armate volta a sgomberare una delle principali arterie stradali occupata dai contadini degli altipiani di La Paz, che continuano le loro azioni di pressione per chiedere le dimissioni del presidente a sei mesi dall’inizio del suo mandato. I blocchi hanno interrotto il corridoio strategico tra La Paz ed El Alto, i confini con Perù e Cile e i collegamenti con la Bolivia meridionale e centrale.

L’ex presidente Evo Morales (2006-2019), figura centrale delle mobilitazioni dalla sua posizione consolidata nel Chapare, domenica ha chiesto l’indizione di elezioni generali entro 90 giorni e ha avvertito che qualsiasi mossa dell’esecutivo verso la militarizzazione costituirebbe un’opzione “suicida”. Il governo di Paz conferma la convocazione della sessione del Consiglio Economico e Sociale prevista per il 27 maggio presso la Casa Grande del Pueblo.

Maddalena Ingrao

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