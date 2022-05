BOLIVIA. La Paz vuole un accordo vantaggioso con Brasilia o taglia il gas

Il ministro degli Idrocarburi e dell’Energia della Bolivia, Franklin Molina, ha dichiarato che l’accordo con il Brasile per la vendita di gas per uso domestico, firmato durante l’amministrazione probabilmente illegittima di Janine Áñez, è stato dannoso per il suo Paese e cercherà ora di raggiungere un nuovo accordo più favorevole. Molina ha fatto queste osservazioni dopo che il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha criticato la decisione della Bolivia di reintrodurre il 30% del gas originariamente destinato al più grande Paese del Sud America in Argentina, dove il presidente Alberto Fernández ha molto più in comune con il leader boliviano Luis Arce Catacora e anche con l’ex presidente Evo Morales Ayma.

«Tutto è orchestrato», ha denunciato Bolsonaro, sostenendo che i brasiliani arrabbiati e costretti a pagare bollette del gas più salate si sarebbero rivolti aL candidato presidenziale di sinistra ed ex due volte capo di Stato Luiz Inácio Lula Da Silva, e ha affermato che dietro la manovra c’è la compagnia petrolifera brasiliana Petrobras, riporta MercoPress.

Molina ha affermato che il prezzo concordato nell’addendum firmato sotto Áñez non era favorevole per la Bolivia e stava causando danni economici alla compagnia statale Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Ypfb: «È un dovere rinegoziare le condizioni di questo addendum, perché chi lo ha firmato è stato un governo di fatto che non si è preoccupato degli interessi dello Stato (…) La Bolivia è alla ricerca di un prezzo migliore per il suo gas naturale, di condizioni migliori e di un mercato migliore», ha dichiarato Molina.

L’addendum del marzo 2020 mirava a garantire alla Bolivia un reddito di almeno 4 miliardi di dollari fino al 2026 per spedizioni giornaliere comprese tra 14 e 20 milioni di metri cubi. Molina ha anche spiegato che il presidente di Ypfb, Armin Dorgathen, si è recato in Brasile alla ricerca di “condizioni migliori”; «La risposta non è stata quella che ci si aspettava e, alla luce di questa situazione, ci siamo concentrati sul contratto, una delle cui clausole stabilisce che se una delle parti non è soddisfatta del prezzo, può chiedere di rinegoziarlo», ha detto Molina.

Il Ministro ha anche sottolineato che in Brasile ci sono compagnie private disposte ad acquistare gas boliviano a prezzi compresi tra i 15 e i 18 dollari per milione di Btu, mentre secondo l’accordo di Áñez il Brasile pagherebbe tra i 6 e i 7 dollari per milione di Btu.

Molina ha inoltre sottolineato che è stato un altro “errore” accettare che Ypfb copra i costi di spedizione al punto di consegna, che in precedenza erano coperti da Petrobras e che rappresentavano perdite annuali di circa 70 milioni di dollari per l’azienda statale boliviana.

Il gas naturale è stato il principale prodotto di esportazione della Bolivia e la colonna portante dell’economia boliviana negli ultimi due decenni, con i suoi principali mercati Argentina e Brasile. Negli ultimi anni si è registrato un calo della produzione e delle entrate generate dalla vendita di idrocarburi a causa delle fluttuazioni dei prezzi sui mercati esteri.

La settimana scorsa Petrobras ha riferito che la quantità di gas proveniente dalla Bolivia è stata ridotta a partire da maggio: «Tale riduzione del 30% non era prevista e implica la necessità di importare ulteriori volumi di gas naturale liquido per soddisfare le esigenze di approvvigionamento di Petrobras».

La Bolivia e l’Argentina hanno firmato un nuovo accordo per l’acquisto e la vendita di gas naturale in volumi maggiori e per il quale la Bolivia si aspetta di ricevere dall’Argentina altri 100 milioni di dollari.

Lucia Giannini