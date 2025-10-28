BOLIVIA. Il nuovo presidente vuole rivedere gli accordi russi e cinesi sul litio 

L’elezione in Bolivia del presidente eletto di centro-destra Rodrigo Paz Pereira potrebbe portare il paese ad aprire le sue vaste risorse di litio agli investitori stranieri per sostenere la sua economia in difficoltà – una mossa che potrebbe avvantaggiare gli Stati Uniti dopo anni di ostilità verso Washington.

Il cambio di governo potrebbe essere accolto con favore dagli investitori negli Stati Uniti, che cercano di assicurarsi l’accesso a minerali essenziali per le tecnologie pulite e le attrezzature militari, per contrastare il predominio della Cina nella catena di approvvigionamento, e hanno precedentemente sollevato preoccupazioni sugli investimenti cinesi nell’industria del litio della regione. Il litio è un materiale chiave per la produzione di batterie ricaricabili per veicoli elettrici e per l’accumulo di energia, riporta Climatechangenews.

La Bolivia rappresenta meno dell’1% della produzione mondiale di litio, nonostante possieda alcune delle maggiori riserve al mondo, con una stima di 23 milioni di tonnellate, pari al 20% del totale globale.

Il neopresidente Paz si è impegnato a cercare partnership all’estero per sfruttare queste riserve. Ma dovrà trovare un equilibrio tra il coinvolgimento degli Stati Uniti e il mantenimento degli investimenti da Cina e Russia avviati dai suoi predecessori. Allo stesso tempo, il ripristino politico potrebbe offrire alla Bolivia un’opportunità fondamentale per stabilire standard ambientali e sociali più chiari e rigorosi per lo sviluppo del suo fiorente settore del litio, hanno dichiarato gli analisti a Climate Home News.

L’elezione di Paz arriva in un momento cruciale per il Paese. È impantanato in una crisi economica alimentata da un’inflazione galoppante causata dalla carenza di valuta estera, che costringe le persone a lunghe file per il carburante e beni essenziali come l’olio da cucina. Convertire le riserve di litio in un’industria di esportazione redditizia porterebbe dollari tanto necessari al Paese.

Ma ciò richiederebbe una modifica della costituzione boliviana per consentire alle aziende private di estrarre il minerale. Tale privilegio era riservato alle aziende statali boliviane durante il governo ventennale del Movimento per il Socialismo (MAS), il partito precedentemente guidato dall’ex presidente Evo Morales. Le restrizioni costituzionali e il rifiuto degli investimenti esteri in passato hanno fatto sì che le risorse di litio della Bolivia rimangano in gran parte inutilizzate rispetto ai vicini Argentina e Cile, i cui giacimenti sono di qualità superiore.

Una parte significativa dei giacimenti boliviani si trova anche sotto le saline di Salar de Uyuni, importante attrazione turistica. Paz, il cui partito non ha la maggioranza legislativa, non ha ancora dichiarato se e come modificherà la costituzione boliviana. Ma si è impegnato a non “svendere” il Salar de Uyuni.

I suoi primi mesi in carica saranno monitorati attentamente dall’amministrazione Trump. Dopo la vittoria elettorale di Paz, il Dipartimento di Stato americano si è impegnato a collaborare con lui su “obiettivi condivisi di sicurezza regionale e globale, prosperità economica e crescita che andranno a beneficio delle nostre nazioni”.

Nel 2024, la società statale boliviana Yacimientos de Litio Bolivianos ha firmato contratti per un valore complessivo di 2 miliardi di dollari con aziende cinesi e russe per estrarre litio sotto le saline del Salar de Uyuni. L’anno precedente, aveva firmato un accordo da 1,4 miliardi di dollari con il gigante cinese della produzione di batterie CATL per sviluppare le sue risorse di litio.

Tuttavia, questi contratti – che devono ancora essere approvati dal parlamento boliviano – sono stati duramente criticati da scienziati, popolazioni indigene e comunità locali a causa della mancanza di trasparenza nel processo di consultazione, delle incongruenze nei contratti e dei rischi ambientali. Paz si è impegnato a rivedere i contratti.

I piani di estrazione proposti da Cina e Russia utilizzerebbero l’estrazione diretta del litio (DLE), un insieme di tecnologie che, secondo i sostenitori, possono aiutare a estrarre più litio con minori impatti ambientali, ma che comunque consumano grandi quantità di acqua. Durante la campagna elettorale, Paz ha anche affermato che avrebbe cercato di esportare i sottoprodotti di magnesio dell’estrazione del litio negli Stati Uniti e in Cina. Tuttavia, tale piano richiede un elevato livello di sviluppo tecnologico e la Bolivia attualmente non dispone delle infrastrutture necessarie.

Maddalena Ingrao

