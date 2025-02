BOLIVIA. Il governo dice NO alla disinformazione sul LITIO 

La vice ministra della Comunicazione della Bolivia Gabriela Alcón ha affermato questa settimana che la diffusione di informazioni errate sui contratti di litio comporterebbe ritardi nell’industrializzazione del minerale nel suo paese.

Ha anche sottolineato l’importanza di una comunicazione trasparente sui documenti attualmente in fase di negoziazione, che sono vantaggiosi per lo stato e coinvolgono una piccola parte delle saline della nazione. Si prevede che i contratti con la russa Uranium One Group e la cinese CBC di Hong Kong produrranno notevoli quantità di carbonato di litio, con investimenti per un totale di oltre 2 miliardi di dollari, riporta MercoPress.

“C’è disinformazione con intenzioni politiche, senza alcun dubbio, in modo che Potosí e i boliviani vengano ancora una volta lasciati indietro in termini di industria. Cosa vogliono, che la materia prima venga semplicemente esportata e non ci sia industria, relegando ancora una volta la Bolivia dal ‘boom del litio'”, ha sottolineato Alcón.

“Quindi è importante che la popolazione sappia e che in modo trasparente venga svolto un processo di socializzazione. Questo lavoro è svolto da YLB (Yacimientos de Litio Bolivianos), è stato fatto a Oruro, è stato fatto a Potosí con le diverse parti interessate”, ha aggiunto.

“Questo contratto significa entrate in base alle risorse e, inoltre, meno del 2% di tutto il sale che abbiamo verrà utilizzato per generare industria. C’è anche un complesso industriale ad esso collegato”, ha anche sottolineato.

Poiché i contratti sono attualmente in attesa di approvazione da parte dell’Assemblea legislativa plurinazionale, il presidente della Camera bassa Omar Yujra ha chiesto una continua socializzazione per garantire che la popolazione sia pienamente informata. Secondo questi accordi, il processo di industrializzazione utilizzerà la tecnologia Direct Lithium Extraction (DLE), che richiede meno acqua, ha anche spiegato Alcón.

YLB e Uranium One Group hanno firmato l’anno scorso il primo contratto per produrre 14.000 tonnellate di carbonato di litio all’anno nel Salar de Uyuni, Potosí, utilizzando la tecnologia EDL, con un investimento di oltre 970 milioni di dollari. Un paio di mesi dopo, YLB ha concordato con CBC di avviare due impianti di produzione di carbonato di litio, sempre utilizzando la tecnologia EDL, con una capacità rispettivamente di 10.000 e 25.000 tonnellate all’anno, con un investimento di 1,03 miliardi di dollari.

“Se i due contratti saranno approvati, è garantito l’arrivo immediato di circa 2.000 milioni di dollari e la produzione, negli anni successivi, di almeno 50.000 tonnellate di carbonato di litio all’anno”, insiste il governo boliviano.

Luigi Medici

