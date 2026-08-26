BOLIVIA. Esercito e polizia schierata contro la ripresa dei blocchi stradali 

Lo scorso 25 agosto, il governo boliviano ha schierato unità militari e di polizia nel comune di Yapacaní, nel dipartimento di Santa Cruz, in previsione dei blocchi stradali annunciati dalle organizzazioni agricole contro il decreto che ha aumentato il prezzo del gasolio per i grandi consumatori. Poche ore dopo, il viceministro dell’Interno ha riconosciuto che il provvedimento doveva essere annullato.

“Di fronte all’appello pubblico al blocco stradale a Yapacaní, è stato ordinato uno schieramento preventivo delle forze armate a supporto della polizia boliviana. La missione è impedire il blocco, proteggere la strada e, soprattutto, evitare scontri”, ha dichiarato il ministro della Difesa Ernesto Justiniano. Ha precisato che, in virtù dello stato di emergenza in vigore, è consentito “marciare, protestare, riunirsi ed esprimere dissenso”, ma non bloccare le strade o impedire la libera circolazione. La strada è rimasta percorribile per tutta la giornata, riporta MercoPress.

Parallelamente, il viceministro Hernán Paredes ha incontrato i leader della Federazione Interculturale dei Produttori Agricoli presso la sede centrale e ha raggiunto un accordo. “Il decreto governativo sta effettivamente causando molti problemi nella sua applicazione”, ha affermato. «Ho informato il governo, che ha affermato di volerlo abrogare, ma che non può rimanere in vigore così com’è, perché non ha raggiunto il suo obiettivo». Ha spiegato che l’obiettivo era che i grandi consumatori importassero il proprio carburante e che ai piccoli produttori fosse garantita la fornitura sovvenzionata, cosa che non è avvenuta. Il leader degli agricoltori Juan Cáceres ha affermato che l’esecutivo si è impegnato a chiedere l’annullamento entro 48 ore e ha avvertito che, in caso contrario, le organizzazioni decideranno quali ulteriori azioni intraprendere.

Il Decreto Supremo 5676, emanato il 17 agosto, ha fissato un prezzo di riferimento di 18 boliviani al litro per il gasolio destinato all’industria, alle imprese e ai grandi consumatori, contro i 9,80 boliviani applicati al trasporto pubblico e a coloro che consumano meno di 5.000 litri al mese. L’aumento ammonta all’83,7%. I produttori di Yapacaní affermano che le forniture si sono dimezzate.

Il comune è un punto critico: il suo sindaco, Juan Ramos, afferma che rappresenta una quota importante della fornitura di riso e collega l’est e l’ovest del paese, il che significa che una chiusura avrebbe ripercussioni sul commercio estero e sulla distribuzione alimentare. Almeno dieci organizzazioni stanno sfidando lo stato di emergenza, tra cui cooperative minerarie, lavoratori dei trasporti, commercianti ambulanti e coltivatori di coca. I gruppi allineati con l’ex presidente Evo Morales si riuniranno mercoledì al Trópico de Cochabamba per decidere le misure da adottare. Lo stato di emergenza è stato dichiarato il 20 giugno per 90 giorni, dopo sette settimane di proteste che chiedevano le dimissioni del presidente Rodrigo Paz, e durerà fino al 20 settembre.

Maddalena Ingrao

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