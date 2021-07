BLOCKCHAIN. Si estende il mercato della finanza commerciale

Il principale operatore russo di telefonia mobile Mobile TeleSystems Mts ha acquisito il 51% della società di blockchain Factorin per 867milioni di rubli. Factorin è lo sviluppatore e proprietario di un’innovativa piattaforma basata su blockchain per le transazioni di finanza commerciale con particolare attenzione al finanziamento della catena di approvvigionamento e all’invoice factoring. L’acquisizione ha lo scopo di espandere il portafoglio di servizi finanziari digitali di Mts Group per i clienti B2B.

L’innovativa piattaforma di Factorin, riporta BneIntellinews, fornisce una soluzione completa per il finanziamento della supply chain digitalizzando le interazioni finanziarie tra acquirenti, fornitori e banche. La piattaforma fornisce servizi di factoring e altri servizi di trade finance ai principali retailer russi e ai loro fornitori, tra cui Magnit e Dixy Group, oltre che alla rete retail di Mts.

Nel comunicato si legge: «Questo accordo è un altro importante passo avanti nello sviluppo di prodotti digitali e servizi migliorati per i nostri clienti B2B (…) Factorin non è solo una piattaforma di trade finance in rapida crescita e ad alta tecnologia, ma fornisce un’offerta unica che sfrutta pienamente tutti i vantaggi della tecnologia blockchain (…) Factorin sta sfruttando le ultime innovazioni non solo per offrire ai clienti uno spettro completo di soluzioni avanzate di finanziamento del commercio, ma anche per lanciare prodotti fondamentalmente nuovi che sarebbe impossibile costruire utilizzando le tecnologie tradizionali».

Andrei Maklin, co-fondatore & Ceo di Factorin ha descritto le novità: «Stiamo permettendo alle aziende clienti di creare le loro piattaforme che forniscono ai loro fornitori e acquirenti offerte interessanti da una varietà di fornitori di finanziamenti (…) In soli due anni, abbiamo costruito la più grande piattaforma di trade finance in Russia (…) Con questo accordo, stiamo aggiungendo le risorse di un partner potente al fine di contribuire a soddisfare la crescente domanda del mercato, nonché di sbloccare ulteriori opportunità e vantaggi competitivi per i nostri utenti. La combinazione della scala e dell’esperienza di Mts con le soluzioni blockchain di Factorin ci aiuterà a trasformare qualitativamente i servizi fintech per il segmento B2B russo».

Anna Lotti