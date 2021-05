BITCOIN. Pechino abbandona il mining crypto

Nell’estrazione globale di bitcoin Pechino starebbe svanendo alla luce della pressione sull’eccessivo carico energetico viste le crescenti ambizioni verdi e le preoccupazioni sui rischi finanziari posti dalle criptovalute.

Anche se la creazione e il commercio di criptovalute come il bitcoin è illegale in Cina dal 2019, allontanando così Binance, Huobi e OkEx, siti di cambio più gettonati, il governo ha, fino a poco tempo fa, chiuso un occhio sui minatori di bitcoin del paese, aziende e individui che operano i computer che compongono la rete decentralizzata di bitcoin.

Tuttavia, l’estrazione di bitcoin richiede grandi quantità di energia elettrica, e con la Cina che ha fissato un obiettivo audace di raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2060, la tolleranza storica per queste operazioni di estrazione sta svanendo rapidamente. I minatori di bitcoin attualmente sfruttano l’elettricità a basso costo alimentata a carbone in luoghi come la Mongolia interna, Sichuan e Xinjiang.

La Cina rappresenta attualmente circa il 65 per cento del tasso di hash del bitcoin, una misura della potenza di elaborazione utilizzata dalla rete bitcoin per verificare le transazioni ed estrarre nuovi gettoni della criptovaluta, secondo le stime del Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, Cbeci, riporta Abs-Cbn.

L’estrazione di bitcoin richiede enormi quantità di elettricità per far funzionare i grandi gruppi di computer server necessari per fare i complessi calcoli richiesti per le transazioni di criptovaluta, così come per l’aria condizionata necessaria per raffreddare queste strutture.

L’estrazione di bitcoin utilizza circa 121,36 terawatt-ora all’anno, che è più grande dell’energia totale utilizzata dall’Argentina, secondo uno studio della Cambridge University.

Le operazioni di estrazione di criptovaluta sono già state prese di mira da un certo numero di governi comunali e provinciali cinesi. All’inizio della scorsa settimana, la Mongolia Interna, la provincia settentrionale della Cina, ha sollecitato una più ampia segnalazione da parte di tali imprese per eliminare gli alti consumi di energia nella regione.

Un articolo del China Youth Daily ripubblicato poi dal People’s Daily, riporta che il controllo normativo significa che il mining di bitcoin diventerà “una cosa del passato” nel paese.

I regolatori hanno anche espresso maggiori preoccupazioni circa i rischi finanziari posti dalle criptovalute, con recenti dichiarazioni di istituzioni finanziarie sostenute dallo stato e dal vicepremier cinese Liu He che sottolineano la recente volatilità dei prezzi del bitcoin e di altre criptovalute.

La banca centrale cinese ha promosso la propria valuta digitale, Cbdc, una moneta fiat digitalizzata emessa dalla People’s Bank of China che è equivalente in valore alle banconote e monete del paese. Le istituzioni finanziarie cinesi, bandite dalla gestione delle transazioni che coinvolgono le criptovalute, stanno abbracciando lo yuan digitale.

Ma al di là della volatilità quotidiana dei prezzi delle criptovalute, la grande tendenza in Cina sarà lo spostamento del mining di bitcoin all’estero.

Il tasso di hash della rete bitcoin attribuibile alla Cina è già diminuito dal 75 per cento sei mesi fa a circa il 65 per cento ora, secondo Cbeci.

Antonio Albanese