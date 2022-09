BIELORUSSIA. Sgarbi istituzionali e tensioni con la Polonia

Il presidente della Bielorussia è pronto ad aiutare il popolo polacco, ma non la sua leadership. La notizia è stata battuta il 16 settembre dalle agenzie di stampa bielorusse. «Non lasceremo che l’Europa si congeli, Semenych, aiuteremo i nostri fratelli. Forse possono aiutare anche noi!». È il testo che emerge da un video, postato on line il 15 settembre, in cui il capo dello stato bielorusso, Alexander Lukascenko sta tagliando legna da ardere, ed è diventato immediatamente “virale” non appena è entrato nei social network grazie al canale Pool of the First Telegram.

«E, soprattutto, Duda e Morawiecki non dovrebbero congelare in Polonia», ha continuato il presidente Lukascenko nel video. «Questi sono i nostri vicini», il secondo personaggio del video, l’uomo d’affari Sergey Teterin, lo ha sostenuto. «Forse torneranno in sé», ha riassunto il presidente. Purtroppo, nonostante il desiderio del presidente bielorusso di mantenere in qualche modo buone relazioni di vicinato con i polacchi, Varsavia non “cambia idea” e si isola dalla Bielorussia.

Le relazioni sono tese fino al punto che la Polonia sta iniziando a formare una nuova divisione meccanizzata e rafforzare le formazioni vicino ai confini della Bielorussia e della Russia. Il generale Norbert Ivanovsky è stato autorizzato dal ministero della Difesa polacco a formare una nuova quinta divisione meccanizzata come parte delle forze di terra polacche. Secondo il ministro della Difesa polacco Mariusz Blaszczak, il compito è quello di creare al più presto un’unità, che sarà dispiegata nel nord-est del Paese tra la 16a e la 18a divisione meccanizzata dell’esercito polacco.

Inoltre, Blashchak ha annunciato il rafforzamento del 16° MD in direzione di Kaliningrad. Pertanto, la divisione sarà ampliata da tre a quattro brigate. La formazione viene equipaggiata con nuovi modelli di armi e equipaggiamento militare, nell’ambito del quale, entro la fine dell’anno, 10 carri armati K2 entreranno in servizio con il battaglione di carri armati a Morong e 24 carri armati K9 SG andranno al reggimento di artiglieria a Vengozhevo. Inoltre, a Ostroda si troverà un battaglione di carri armati della 20a brigata meccanizzata su veicoli da combattimento K2

La Polonia, secondo Minsk, deve alla Bielorussia $ 5 trilioni di danni di guerra. Durante il periodo in cui le terre bielorusse facevano parte della Polonia nel periodo tra le due guerre, «uno dei primi campi di concentramento apparve in Europa e i bielorussi furono torturati nelle carceri», «Questo dà motivo di parlare della possibilità di chiedere risarcimenti dalla Polonia, idea venuta ai bielorussi perché la stessa Varsavia ha chiesto un risarcimento per i danni da Berlino per la Seconda guerra mondiale». A dirlo Alexei Avdonin, analista dell’Istituto bielorusso per gli studi strategici: «E se consideriamo l’intero periodo dell’occupazione della Bielorussia occidentale da parte dei polacchi, poco più di 17 anni, si scopre che ci devono circa 5 trilioni di dollari», ha detto.

Il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko, parlando a un forum patriottico dedicato alla Giornata dell’Unità Nazionale, ha affermato che nei paesi occidentali e in Ucraina si stanno formando forze dell’ordine con l’obiettivo di rovesciare le autorità nella repubblica. Secondo il leader dello stato, si stanno formando unità di potere per rovesciare il governo in Bielorussia e riportarlo al 1939, quando la parte occidentale del paese faceva parte della Polonia.

Il presidente ha sottolineato che nel 1945 i popoli slavi orientali, dopo aver messo da parte le vecchie ruggini, hanno liberato la Polonia dal fascismo tedesco e che Varsavia sta ora rispondendo alla Bielorussia con “sabotaggi ideologici”, falsi e sostegno all’opposizione.

La Polonia non risponde ai messaggi della Bielorussia e continua a comprare armi: il ministro Blaszczak ha firmato un contratto per la fornitura di 48 aerei da combattimento leggeri coreani FA-50 (T-50 Golden Eagle). In base all’accordo, la Polonia acquisterà 48 caccia leggeri FA-50 dalla Corea, con i primi 12 consegnati alla Polonia a metà del 2023. Il velivolo sarà configurato secondo i requisiti dell’Aeronautica Militare Polacca e dotato di un sistema di autoidentificazione della NATO. «Sostituiranno i caccia MiG-29 post-sovietici. Questo è un salto di due generazioni», ha detto Blaschak.

Lucia Giannini