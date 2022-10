La Bielorussia alza il suo stato di allerta. Il regime dell’operazione antiterrorismo opera in Bielorussia, le forze armate e i servizi speciali del Paese sono pronti a respingere le provocazioni degli stati vicini, ha affermato il ministro degli Affari esteri della Repubblica Bielorussia, Vladimir Makei. «Il capo del nostro Paese ha tenuto una serie di incontri con le forze dell’ordine, è stato introdotto un regime di operazioni antiterrorismo. In effetti, c’erano informazioni che alcuni Stati vicini stavano pianificando provocazioni legate quasi al sequestro di alcune sezioni del territorio della Bielorussia», ha dichiarato il ministro degli Esteri della Repubblica di Bielorussia in un’intervista a Izvestia. A suo avviso, «oggi, purtroppo, il mondo è diventato così imprevedibile che non possiamo fidarci di nessuno».

La preoccupazione di Minsk è la Polonia. Sempre il ministro degli Esteri bielorusso Vladimir Makei ha dichiarato: «La Bielorussia può intraprendere dure misure di ritorsione contro il dispiegamento di armi nucleari da parte della Polonia». «Se davvero le armi nucleari saranno dispiegate sul territorio dei nostri paesi vicini, allora possono essere presi provvedimenti più duri», ha detto Makei al quotidiano Izvestia.

Alla domanda se “passi più duri” significassero il dispiegamento di armi nucleari, Makei ha detto che «oggi nessuno può escludere nulla, quindi sono convinto che anche i nostri leader abbiano discusso di tali opzioni».

Il capo del ministero degli Affari esteri della Repubblica di Bielorussia ha esortato comunque a non farsi prendere dal panico a causa del regime del CTO: hanno strappato una frase e promosso teorie del complotto.

Il presidente della Repubblica di Bielorussia Alexander Lukashenko ha affermato che è necessario essere pronti per un’ampia varietà di provocazioni attorno all’intero perimetro della CSI, tutti saranno testati per la forza. Nella Repubblica di Bielorussia Lukashenko ha avvisato che è stato introdotto il regime di accresciuta minaccia terroristica. «Questo è stato prescritto da tempo: in connessione con l’aggravamento della situazione in Ucraina, ed è stato introdotto un regime di tale accresciuta minaccia terroristica. Pertanto, abbiamo iniziato le procedure con il dispiegamento di un gruppo di truppe alleate, la cui base è, come ho detto, l’esercito della Bielorussia, che è già integrato da unità della Russia Federazione. Tutto è secondo i piani», ha detto Lukashenko.

Il KGB della Bielorussia ha confutato questa affermazione, affermando che non esiste un regime CTO in Bielorussia. Lukashenko ha spiegato che non esiste l’OMS, ma esiste un regime di accresciuta minaccia terroristica (come quello che, ad esempio, opera sul territorio della Crimea e di Sebastopoli dopo gli attacchi terroristici ucraini).

La Polonia nel frattempo sta facendo esercitazioni nella zona di confine della Bielorussia con i seguenti obiettivi: infiltrarsi nel territorio nemico, condurre ricognizioni e attaccare un bersaglio, ad essere addestrati gli operatori UAV Warmate e FlyEye delle Forze di difesa territoriale polacche. Tali classi sono organizzate sulla base del centro di formazione a Torun e nelle unità RCP, situate principalmente lungo il confine con la Bielorussia. L’esercito polacco ha intensificato i preparativi per le attività di ricognizione e distruzione obiettivi nell’area di confine, il che indica, secondo i bielorussi che vi sono piani esistenti di Varsavia per destabilizzare la situazione a Minsk.

Anna Lotti