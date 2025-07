BIELORUSSIA. Minsk balla su una corda

La Bielorussia sta facendo grandi sforzi per rafforzare i legami con potenze emergenti e, contemporaneamente, allentare le sanzioni occidentali.

Nel mezzo delle manovre geopolitiche tra Est e Ovest, la Bielorussia sta cercando la piena adesione ai BRICS, per riposizionarsi e contrastare la crescente pressione occidentale, riporta BneIntelliNews.

Intervenendo dopo il vertice dei BRICS a Rio de Janeiro, il Ministro degli Esteri bielorusso Maxim Ryzhenkov ha affermato che Minsk rimane impegnata a passare dall’attuale status di Paese partner, ottenuto nel gennaio 2025, alla piena adesione al blocco: ”Siamo grati agli Stati membri dei BRICS per il supporto che ci hanno fornito in questa fase, ma il nostro obiettivo finale rimane la piena adesione ai BRICS. Continueremo a lavorare in tal senso e attendiamo con ansia l’ulteriore espansione dell’associazione”, riporta BelTA.

Le dichiarazioni sottolineano la strategia del presidente Alexander Lukashenko di riposizionare la Bielorussia come interlocutore principale tra Est e Sud, in particolare nel contesto del continuo isolamento dall’Occidente a seguito della repressione del dissenso e dell’allineamento di Minsk alla guerra russa in Ucraina.

La dichiarazione arriva poche settimane dopo la visita a sorpresa dell’inviato speciale statunitense Keith Kellogg a Minsk, una mossa che ha suscitato una dura reazione da parte della leader dell’opposizione bielorussa in esilio Svetlana Tikhanovskaya e divisioni all’interno della frammentata opposizione.

“Lukashenko deve essere punito, non premiato”, ha dichiarato Tikhanovskaya a Politico il 7 luglio, mettendo in guardia contro la “normalizzazione del traffico di prigionieri politici” in cambio di concessioni diplomatiche. “Non dobbiamo normalizzare il traffico di prigionieri politici, quando le persone vengono rilasciate in cambio di concessioni da parte vostra, di un allentamento delle sanzioni o di pubblicità, e poi vengono catturati nuovi prigionieri politici”, ha affermato, riferendosi al rilascio di 14 detenuti che si ritiene siano collegati alla visita di Kellogg.

Anche se Ryzhenkov ha sottolineato il crescente impegno della Bielorussia nei forum parlamentari e nei programmi per i giovani dei BRICS, definendo la partecipazione come “un investimento per il futuro”, Minsk sta contemporaneamente sfruttando le piattaforme internazionali, inclusa la diplomazia con gli Stati Uniti, per allentare la pressione delle sanzioni, in particolare su settori come la potassa, l’aviazione e la finanza.

L’apertura della Bielorussia ai BRICS, vista come parte di un più ampio passaggio ad alleanze non occidentali, è in linea con la riforma della governance globale: ”Questa è una condizione necessaria per costruire un sistema equo e multipolare di relazioni internazionali”, ha affermato. “Siamo pienamente solidali con la presidenza brasiliana e condividiamo la sua posizione sulla necessità di difendere con coerenza il multilateralismo… in un contesto di crescente polarizzazione e minaccia di frammentazione globale”.

All’interno dell’opposizione, l’unità su come interagire con Lukashenko si sta logorando. Mentre Tikhanovskaya rimane impegnata in sanzioni e pressioni, altri ritengono che un dialogo limitato con il regime possa essere l’unica via percorribile per ottenere ulteriori rilasci.

Tuttavia, la mancanza di trasparenza che circonda la visita di Kellogg ha suscitato allarme nella vicina Lituania, dove i parlamentari si sono chiesti se i colloqui tra Stati Uniti e Bielorussia siano condotti alle loro spalle: ”Dobbiamo capire se i negoziati vengono condotti alle nostre spalle e se noi stessi siamo diventati oggetto di contrattazione”, ha dichiarato Zigimantas Pavilionis, membro della Commissione Affari Esteri del parlamento lituano.

Per la Bielorussia, la piena adesione ai BRICS segnerebbe un simbolico riallineamento geopolitico, rafforzando l’immagine di Lukashenko come uomo forte nella regione con alternative internazionali all’Occidente. Ma potrebbe anche servire a uno scopo più immediato: dimostrare credibilità ai membri dei BRICS e al contempo posizionare la Bielorussia come un negoziatore disponibile con Washington.

Resta da vedere se questa diplomazia a doppio binario avrà successo. Ciò che è chiaro è che la Bielorussia sta navigando tra isolamento e integrazione, che sia attraverso i vertici dei BRICS o accordi a Minsk, il governo di Lukashenko sta giocando sia con l’Est che con l’Ovest in una corsa ad alto rischio per la sopravvivenza, la legittimità e la ripresa dell’economia.

Anna Lotti

