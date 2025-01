BIELORUSSIA. Lukashenko va ad elezioni anche se ha già vinto 

Sono ben 5 i nomi dei candidati che appariranno sulla scheda elettorale per le elezioni presidenziali in Bielorussia domenica prossima, ma negli ultimi 31 anni c’è stato un solo vincitore.

Al potere dal 1994, Alexander Lukashenko si è assicurato un nuovo mandato di cinque anni in un voto che l’opposizione in esilio descrive come una farsa. Ha chiesto ai bielorussi di spuntare una casella che consente loro di rifiutare tutti i candidati offerti. Lukashenko, 70 anni, si è presentato come un leader troppo impegnato a lavorare per la nazione per potersi impegnare in una campagna elettorale. “A dire il vero non la seguo. Semplicemente non ho tempo per questo”, ha detto ai lavoratori di una fabbrica la scorsa settimana, riporta Reuters.

Non c’è un successore ovvio in vista per il leader bielorusso che in vari momenti ha sia abbracciato che respinto l’etichetta di ultimo dittatore d’Europa, e che negli ultimi mesi ha iniziato a liberare alcune figure dell’opposizione dalla prigione in un apparente tentativo di iniziare a riparare i rapporti con l’Occidente.

Una serie di proteste di massa lo hanno quasi spazzato via dopo le ultime elezioni del 2020, quando i governi occidentali hanno sostenuto l’affermazione dell’opposizione secondo cui aveva falsificato i risultati e rubato la vittoria alla sua candidata, Sviatlana Tsikhanouskaya.

Le forze di sicurezza di Lukashenko arrestarono decine di migliaia di manifestanti e tutte le principali figure dell’opposizione furono incarcerate o costrette all’esilio.

Il voto di domenica si svolge in un paese in cui i media indipendenti sono vietati e bloccati. Il gruppo per i diritti umani Viasna, etichettato come organizzazione estremista, afferma che ci sono circa 1.250 prigionieri politici; Lukashenko nega che ce ne siano.

Ma mentre l’esito non è in dubbio, Lukashenko deve affrontare grandi sfide nel gestire le relazioni sia con Mosca che con l’Occidente mentre si avvia verso il suo settimo mandato sullo sfondo di probabili colloqui di pace per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Stretto alleato del presidente russo Vladimir Putin, ha permesso a Mosca di usare la Bielorussia come area cuscinetto nel conflitto, Putin ha annunciato lo spiegamento di armi nucleari tattiche russe in Bielorussia.

Se la guerra dovesse finire, cosa che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha promesso di fare in fretta, ci si aspetta che Lukashenko cerchi di riprendere i legami con l’Europa e gli Stati Uniti e cerchi di far revocare le sanzioni.

Ciò sarebbe in linea con il suo record decennale di flirt periodici con l’Occidente per impedire alla Bielorussia di diventare totalmente dipendente dalla Russia e rischiare di essere completamente inghiottita dal suo vicino molto più grande.

Anna Lotti

