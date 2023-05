BIELORUSSIA. Lukashenko di nuovo ricoverato a Mosca. Sarà vero?

Il Presidente bielorusso Alexander Lukashenko è collassato per la seconda volta dopo un incontro con il Presidente russo Vladimir Putin ed è stato ricoverato a Mosca lo scorso 27 maggio. Lukashenko è stato portato all’Ospedale Clinico Centrale di Mosca in condizioni critiche e dopo le prime cure è stato dichiarato non trasportabile.

Il leader bielorusso si trovava a Mosca per partecipare al vertice annuale dell’Unione economica eurasiatica insieme ai leader dell’Asia centrale e dell’Armenia, riporta BneIntelliNews.

Lukashenko era chiaramente indisposto quando ha partecipato alla parata della Vittoria del 9 maggio a Mosca ed è stato portato di corsa dalla cerimonia sulla Piazza Rossa all’aeroporto per poi essere ricoverato in ospedale a Minsk, portando alcuni a ipotizzare la sua morte.

Il video della parata mostrava Lukashenko in evidente stato di malessere e quello che sembrava essere un catetere endovenoso sul braccio sotto il cappotto. Tuttavia, il presidente bielorusso è riapparso qualche giorno dopo, il 15 maggio, in un incontro televisivo con i suoi vertici militari, ma è apparso intontito e ha parlato con qualche difficoltà.

L’amministrazione presidenziale non ha rilasciato alcuna informazione sulla malattia del presidente, ma nelle ultime settimane sui social media sono circolate voci non confermate secondo cui avrebbe contratto un virus che avrebbe colpito il cuore. Il 23 maggio Lukashenko ha ammesso pubblicamente di essere assente dalla scena pubblica a causa di una malattia, ma ha detto che non sarebbe morto.

Dopo il secondo collasso di Lukashenko a Mosca questo mese, si sono diffuse nuove voci secondo cui sarebbe stato avvelenato dal Cremlino; ipotesi assai improbabile vista le necessità di Mosca di avere un partner a Minsk; eventuali nuove elezioni scatenerebbero njuovamente il caso nel paese. Tuttavia, Lukashenko è chiaramente molto malato.

Il giorno prima, Lukashenko aveva partecipato al forum dell’Unione eurasiatica a Mosca e aveva fatto scalpore annunciando che le armi nucleari russe sarebbero state trasportate in Bielorussia nel quadro di un precedente accordo del Cremlino.

La leader dell’opposizione bielorussa Svetlana Tikhanovskaya ha invitato l’opposizione e il popolo bielorusso a “essere pronti a qualsiasi scenario”.

Anche se i leader dell’opposizione sperano che la morte di Lukashenko porti a nuove elezioni e a un’altra possibilità di cambiare il regime, Lukashenko ha rafforzato il suo controllo sulla Repubblica negli ultimi due anni.

Ad aprile Lukashenko ha emanato un decreto secondo il quale, in caso di sua morte, sarebbe stato il Consiglio di sicurezza bielorusso ad assumere la guida del Paese e non il primo Ministro, come previsto dalla Costituzione.

Il Consiglio è un organo potente guidato dal capo dei servizi di sicurezza del KGB, Alexander Volfovich, un alleato chiave di Lukashenko e filo-russo.

Tra i fedeli di Lukashenko spicca anche Natalya Kochanova, capo della camera alta del parlamento nazionale, che sembra essere stata scelta da Lukashenko come possibile successore. La Kochanova ha sostenuto la repressione di Lukashenko dopo le manifestazioni del 2020, definendolo “un politico saggio ed esperto” a cui ha giurato fedeltà “per il resto della sua vita”. Lukashenko l’ha definita “un presidente quasi pronto per l’uso” nel 2020.

Lukashenko ha cercato di cambiare la costituzione in modo da potersi dimettere da presidente ma essere automaticamente nominato capo permanente dell’Assemblea popolare bielorussa, che non aveva alcun potere fino alla recente riforma del 2022, in occasione di un referendum costituzionale, in cui è stata potenziata.

Comunque i canali Telegram della presidenza bielorussa, lo danno il 29 al lavoro per una serie di incontri tra cui il presidente della Banca centrale russa, Elvira Nabiulina.

Anna Lotti