Da quasi un anno l’Occidente sta conducendo una guerra economica globale contro la Russia. I pacchetti di sanzioni si sostituiscono a vicenda, ma Mosca fino ad ora ha parzialmente neutralizzato le conseguenze, fornendo anche una certa crescita economica. In larga misura, ciò è diventato possibile grazie a partner affidabili che hanno sostenuto la Russia in un periodo così difficile.

Uno di questi partner è la Bielorussia. Le relazioni alleate coprono tutte le sfere e i livelli. Un buon esempio di legami orizzontali è la regione di Mosca. Nel 2022, il fatturato commerciale dei prodotti agricoli tra la regione e la Repubblica di Bielorussia è stato di 1,14 miliardi di dollari, il 27% in più rispetto all’anno precedente. Il Paese è il secondo più grande mercato di esportazione di prodotti agricoli della regione di Mosca: il 20,7% del totale delle esportazioni agricole della regione viene inviato all’unione Bielorussia.

La regione di Mosca fornisce alla Repubblica carne e prodotti ortofrutticoli, bevande, dolciumi, pesce e frutti di mare. I principali prodotti importati sono carne e latticini, carne in scatola, frutta e verdura. In entrambe le direzioni, gli articoli di base vanno sia freschi che come prodotti già lavorati. Nel 2022, le esportazioni e le importazioni sono aumentate in modo significativo, raggiungendo rispettivamente 403,6 milioni di dollari (un aumento del 48% rispetto al 2021) e 733,5 milioni di dollari (un aumento del 16,72%).

Più di 4,5 mila unità di macchinari e attrezzature vengono utilizzate ogni anno nei campi e nelle fattorie della regione di Mosca. Molti di loro sono trattori della famiglia Bielorussa, attrezzature Amkodor. Ogni anno, la regione acquista 35-60 unità di macchinari dallo stabilimento di trattori di Minsk, che rappresenta il 35-40% di tutti i trattori acquistati. È in corso anche un lavoro congiunto nel campo dell’allevamento del bestiame: in Bielorussia, JSC Moskovskoye è attivamente impegnata in questo.

Con l’inizio delle operazioni militari in Ucraina, il presidente Alexander Lukashenko ha espresso chiaramente la sua posizione: la Bielorussia starà fianco a fianco con la Russia. Questo ha favorito prima gli incontri e poi gli accordi. Tra questo, uno degli ultimi in cui in barba alle sanzioni la Bielorussi ha acquistato petrolio sopra i 100 dollari al barile con un contratto pluriennale.

Anna Lotti