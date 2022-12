BIELORUSSIA. Le relazioni privilegiate Mosca-Minsk

Il 20 dicembre il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin Isi è recato in Bielorussia per sostenere l’alleato strategico o per rafforzare le “linee di difesa”. Almeno così si legge nella social sfera.

Putin arriva a Minsk 3 anni dopo la sua ultima visita, un periodo che è stato scandito dai seri sviluppi a livello delle relazioni bilaterali e dalle sfide comuni. Gli osservatori russi ritengono che il presidente bielorusso Alexander Lukashenko abbia approfittato di questa visita per identificare e sciogliere le situazioni problematiche nelle relazioni tra i due paesi, e allo stesso tempo inviare segnali all’Occidente che continua a minacciare di isolamento la Bielorussia.

Nonostante l’addetto stampa della presidenza russa, Dmitry Peskov, abbia chiarito che all’ordine del giorno c’era «l’intero tavolo delle relazioni bilaterali e della cooperazione commerciale ed economica, che costituiscono un dossier di integrazione tra i due Paesi», l’arrivo della Difesa russa Il ministro, Sergei Shoigu, a Minsk per partecipare ai colloqui, ha dato una dimensione aggiuntiva al vertice russo-bielorusso.

Questa dimensione va oltre i confini tradizionali della cooperazione militare tra i due Paesi, portando ad una modernizzazione dell’approccio a questo aspetto, dal punto di vista dei nuovi dati sugli sviluppi della guerra contro l’Ucraina, e delle sfide legate all’ingresso diretto di l’Occidente sulla linea. I media ucraini e occidentali hanno fatto luce sulla recente apparizione pubblica congiunta di Putin e del suo ministro della Difesa a Minsk, e lo hanno inserito nel contesto dei preparativi per una nuova fase della guerra. Considerazioni motivate dalla partecipazione del presidente russo ad un lungo incontro con i vertici dell’esercito per discutere della situazione intorno all’Ucraina e l’arrivo di Shoigu a Minsk, un giorno dopo la sua visita all’area delle “operazioni speciali”, durante la quale ha sorvolato in elicottero i siti russi lì presenti.

Russia e Bielorussia intrattengono relazioni descritte come alleanza e sono legate a più di 300 trattati e accordi bilaterali in vari campi. La Bielorussia, infatti, è il paese dell’ex Unione Sovietica e dei paesi della CSI più vicino alla Russia in termini di convergenza delle posizioni politiche e forza della cooperazione economica. Con Mosca condivide, tra l’altro, la sua visione negativa nei confronti delle politiche occidentali, a cui si aggiunge la questione dell’allargamento della NATO ad est.

I due paesi collaborano nell’ambito della Comunità di Stati indipendenti, dal 1991, dell’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva, dal 2002, dell’Unione doganale, dal 2010 e dello Spazio economico comune, dal 2012. Dal 2015 sono diventati membri dell’Unione economica eurasiatica, che comprende anche Kazakistan, Armenia e Kirghizistan.

Inoltre, la Russia fornisce regolarmente prestiti alla Bielorussia per migliorare la sua stabilità finanziaria, compreso il pagamento dei debiti statali e il rifornimento di oro e riserve valutarie. Dal 2008, il governo russo ha concesso alla Bielorussia almeno 8 prestiti. A giugno 2019, il volume dei debiti della Bielorussia sui prestiti governativi forniti dalla Federazione Russa ammontava a 7,55 miliardi di dollari e, secondo i dati ufficiali russi, Minsk non ha, ad oggi, alcun obbligo relativo al pagamento ritardato.

La Russia è anche il principale fornitore di petrolio e gas della Bielorussia, poiché le raffinerie di petrolio di questa ex repubblica sovietica operano con materie prime russe. Per Minsk, la riesportazione di petrolio greggio e raffinato duty-free dalla Russia è una delle principali fonti di reddito da esportazione.

Secondo il ricercatore negli affari dell’Associazione per gli stati indipendenti Vladimir Kochul, la visita di Putin è la prova del rapporto speciale tra Minsk e Mosca. All’interno del suo quadro, sarà discusso il programma di integrazione nel settore del gas, di cui la Bielorussia si lamenta, oltre alle questioni relative all’agricoltura, all’industria, all’energia e ad altre questioni di integrazione economica e ai tassi di cambio.

Secondo l’esperto militare russo Vladimir Kiriakin questa visita ha rafforzato l’alleanza militare tra Russia e Bielorussia e aumenterà le capacità di difesa dei due paesi, in modo che i “potenziali aggressori” riflettano attentamente prima di intraprendere qualsiasi provocazione o azione militare contro loro.

E aggiunge – che le forze bielorusse costituiscono una parte importante del raggruppamento regionale delle forze russe e bielorusse, istituito nel 2000, e per la sua importanza si tengono regolarmente esercitazioni militari congiunte, in quanto è considerata una delle aree in quale interazione militare tra i due Paesi sia più produttiva, oltre a fornirle copertura militare e di sicurezza “Joint”, sottolineando che la Bielorussia è elemento importante.

Tuttavia, questo esperto militare nega che Mosca abbia la tendenza a “trascinare” Minsk nelle ripercussioni della guerra con l’Ucraina, per motivi oggettivi, tra cui il disinteresse della Russia ad aprire un nuovo fronte, anche se la situazione richiede un attacco a Kiev attraverso il fronte occidentale.

L’esperto russo sostiene la sua opinione secondo cui l’esercito bielorusso, oltre alle considerazioni precedenti, non è in grado di sopportare le conseguenze dell’apertura di un nuovo fronte attraverso il suo territorio, che oltre a ciò richiede un rinnovo dell’appello alla mobilitazione in Russia, che Mosca sta cercando di evitare.

Ma Kochul osserva che è possibile che Putin abbia deciso di esaminare le “linee di difesa occidentali”. Dopo tutto dall’ultimo discorso di Putin del 21 dicembre alla riunione allargata del Consiglio di Difesa si evince che la Russia è in guerra non con l’Ucraina, ma con la NATO de facto, e Putin dunque vuole avere tutto sotto controllo.

Antonio Albanese