BIELORUSSIA. Il cerchiobottismo di Lukashenko che irrita Putin

Mentre la linea del fronte ucraino si sposta, le truppe russe rimangono ancora in Bielorussia. Lukashenko è anche sempre più a disagio per il suo isolamento internazionale e il regime ha espresso interesse a riaprire un dialogo con l’Occidente.

Il 26 aprile, secondo la social sfera, nella regione sud-orientale di Gomel in Bielorussia non ci sono grandi consegne di materiale militare in arrivo. A volte ci sono vicino ad alberghi, caffè o centri commerciali, ma per lo più i trasporti militari russi si sono ridotti ad attrezzature danneggiate che vengono portate fuori dalla Bielorussia per le riparazioni; in generale non sono stati visti elicotteri o aerei russi sui campi d’aviazione bielorussi.

Le prime stime dei media bielorussi indipendenti questa settimana hanno detto che l’85% dell’equipaggiamento militare russo che è stato ritirato dalla regione di Kyiv in Bielorussia potrebbe aver lasciato il paese, anche se questa informazione non è ancora verificabile. Tuttavia, la Russia è ancora molto attiva in Bielorussia e l’intelligence ucraina riferisce che un battaglione russo di guerra elettronica sta costruendo postazioni per le interferenze radio in Bielorussia. Inoltre, c’è ancora la minaccia di attacchi aerei e missilistici su obiettivi civili e militari in Ucraina dal territorio della Bielorussia.

La gente che vive nella regione di Gomel non ha ancora il permesso di andare nelle foreste, e le voci dicono che questo è dovuto ai nascondigli di armi e munizioni russe che sono ancora sparsi in queste zone, riporta BneIntellinews. Le autorità locali hanno anche detto alla gente del posto di segnalare qualsiasi ritrovamento di armi, munizioni o esplosivi e che in caso contrario saranno perseguiti.

Nel suo discorso ufficiale di Pasqua, Lukashenko ha mantenuto la sua enfasi sulla pace, ha esortato i suoi vicini a “vivere in pace”, cosa che i media ucraini hanno trovato ironica dato che Lukashenko ha permesso alla Russia di attaccare l’Ucraina dal territorio bielorusso.

Questo cambiamento di retorica verso i colloqui di pace è probabilmente il risultato della guerra in Ucraina che non è andata come previsto.

Da marzo, pere che Minsk voglia ridurre le tensioni con l’Occidente; il capo dell’Unione polacca in Bielorussia è stato rilasciato dalla prigione, cosa che la Polonia voleva da molto tempo; il Comitato di frontiera statale bielorusso ha annunciato che i cittadini lettoni e lituani saranno autorizzati a entrare in Bielorussia senza visto per un mese tra aprile e maggio; i media statali bielorussi si sono vantati del fatto che il centro di migrazione che ha ospitato i migranti della crisi di confine dell’anno scorso tra l’UE e la Bielorussia era vuoto; il ministro degli Esteri bielorusso Vladimir Makei aveva inviato una lettera all’Ue e ad alcuni selezionati paesi dell’Unione per dire che Minsk era pronta a riprendere i negoziati.

Quando è iniziata l’invasione della Russia, probabilmente pensava che la guerra sarebbe finita in fretta e che sarebbe stato profumatamente ricompensato da Putin e avrebbe ricevuto accordi commerciali favorevoli con il nuovo regime filorusso installato a Kiev.

Ora che Lukashenko è ancora più isolato a livello internazionale di quanto non lo fosse prima, le pressioni delle sanzioni sono aumentate e la Russia ha già abbastanza problemi economici di cui preoccuparsi, da non aiutare più Minsk. Inoltre, Lukashenko sarebbe scontento di essere visto come un vassallo russo senza alcuna possibilità di prendere decisioni da solo; allo stesso tempo si rifiuta di ammettere che la Bielorussia è stata una parte attiva nell’invasione della Russia, e ha preteso che la Bielorussia riceva anche un posto al tavolo dei negoziati di pace russo-ucraini, il che lo renderebbe un partecipante de facto alla guerra.

La strategia che Lukashenko ha avuto dal 2020 di legarsi a Putin e contemporaneamente costruire relazioni con l’Occidente non funziona più; e ora spera di essere perdonato adottando semplicemente una retorica di “pace” e inviando sottili segnali sperando che l’Occidente abbocchi pensando che sia meglio tirarlo fuori dalle braccia di Putin piuttosto che isolarlo. Bisogna vedere cosa ne pensa Putin.

Lucia Giannini