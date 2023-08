BIELORUSSIA. I Cosmonauti di Lukhashenko

Nonostante le tensioni e la questione Ucraina- Russa, i progetti spaziali proseguono e con essi si rinsaldano le relazioni Minsk-Mosca. Questa volta protagonisti sono i cosmonauti di Minsk: il 24 luglio, i candidati bielorussi a diventare cosmonauti sono arrivati ​​​​al Cosmonaut Training Center. Yu.A.Gagarin.

Tra i candidati partecipanti per il volo spaziale anche le cosmonaute Marina Vasilevskaya e Anastasia Lenkova che sono state selezionate tra sei candidati bielorussi sottoposti a visita medica presso il Cosmonaut Training Center nel dicembre dello scorso anno.

I candidati bielorussi saranno presentati alla direzione e ai dipendenti del centro e inizieranno a prepararsi per un volo spaziale come parte dell’equipaggio principale e di riserva della Spedizione 21 verso la ISS.

Marina Vasilevskaya è inclusa nell’equipaggio principale della spedizione insieme al cosmonauta Roscosmos Oleg Novitsky, originario della Bielorussia, sarà il comandante, e all’astronauta della NASA Tracy Dyson. Anastasia Lenkova è nell’equipaggio di riserva insieme al cosmonauta di Roscosmos Ivan Vagner, comandante, e all’astronauta della NASA Donald Pettit.

La guerra dunque non ha ostacolato la collaborazione in materia di missioni nello spazio.

L’addestramento durerà circa otto mesi e includerà lo studio dei sistemi del veicolo spaziale con equipaggio Soyuz MS e del segmento russo della ISS, l’addestramento per elaborare le azioni dell’equipaggio in varie situazioni, comprese le azioni durante un atterraggio di emergenza del modulo di discesa del veicolo spaziale in varie zone climatiche e geografiche e altra formazione in conformità con la preparazione del programma per il volo spaziale.

Si prevede che la durata della permanenza del cosmonauta bielorusso a bordo della ISS sarà di 12 giorni, durante i quali sarà effettuato il programma scientifico del volo spaziale, sviluppato dall’Accademia nazionale delle scienze della Bielorussia e dalla corporazione statale Roscosmos con la partecipazione del Accademia Russa delle Scienze.

Il giorno prima dell’arrivo dei cosmonauti bielorussi al Cosmonaut Training Center, il presidente della Bielorussia, Alexander Lukashenko ha visitato Mosca e ha incontrato Vladimir Putin. I due, tra le altre cose, hanno discusso sull’inammissibilità dello smembramento dell’Ucraina e del trasferimento delle terre occidentali alla Polonia: «Questo è inaccettabile per noi, la separazione dell’Ucraina occidentale, la separazione dell’Ucraina occidentale e il trasferimento di terre alla Polonia è inaccettabile…», ha affermato il presidente della Repubblica di Bielorussia.

Anna Lotti