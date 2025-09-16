BIELORUSSIA. Gli USA alla ZAPAD 2025

Il 15 settembre, due colonnelli statunitensi hanno osservato le esercitazioni militari congiunte tra Russia e Bielorussia e il ministro della Difesa bielorusso Viktor Khrenin ha detto loro che potevano prendere in considerazione “qualunque cosa fosse di loro interesse”.

Russia e Bielorussia hanno iniziato l’esercitazione “Zapad-2025” presso i poligoni di addestramento di entrambi i Paesi venerdì, in un momento di forte tensione con la NATO, due giorni dopo che la Polonia ha abbattuto i droni russi che avevano violato il suo spazio aereo, riporta Reuters.

La presenza degli americani a un poligono di addestramento in Bielorussia è stata presentata dal Ministero della Difesa del Paese come una sorpresa. “Chi avrebbe mai pensato che sarebbe iniziata così la mattinata di un altro giorno dell’esercitazione Zapad-2025?”, ha affermato in una nota in cui si segnalava la loro presenza tra i rappresentanti di 23 Paesi, tra cui altri due Stati membri della NATO: Turchia e Ungheria.

Il ministero ha diffuso un video che mostra due ufficiali statunitensi in uniforme che ringraziano Khrenin per l’invito e gli stringono la mano. “Vi mostreremo tutto ciò che vi interessa. Tutto ciò che desiderate. Potete andare lì e vedere, parlare con la gente”, ha detto il ministro agli americani.

La delegazione statunitense sembra essere guidata dal Ten. Colonnello USAF Bryan Shoupe, comandante del 425° squadrone della base aerea di Smirne, in Turchia, dal 15 agosto 2022, che nel video sembra rivolgersi al Ministro bielorusso parlando in russo.

La presenza degli ufficiali statunitensi è l’ultimo segnale del rafforzamento dei legami tra Washington e la Bielorussia, uno stretto alleato russo che ha permesso a Mosca di utilizzare il suo territorio per inviare decine di migliaia di soldati in Ucraina nel febbraio 2022.

John Coale, rappresentante di Trump, si trovava a Minsk la scorsa settimana per colloqui con il leader bielorusso Alexander Lukashenko, che ha accettato di rilasciare 52 prigionieri dalle sue prigioni, tra cui giornalisti e oppositori politici.

In cambio, gli Stati Uniti hanno concesso un’esenzione dalle sanzioni alla compagnia aerea nazionale bielorussa Belavia, consentendole di riparare e acquistare componenti per la sua flotta, che include aerei Boeing. Trump vuole riaprire l’ambasciata statunitense in Bielorussia nel prossimo futuro, normalizzare i rapporti e rilanciare le relazioni economiche e commerciali, ha affermato Coale.

Trump sta coltivando legami più stretti con Lukashenko, che intrattiene regolarmente colloqui con Putin. La scorsa settimana Trump ha inviato a Lukashenko una lettera amichevole firmata di suo pugno tramite Coale. Il Presidente USA ha già annunciato una sua futura visita in Bielorussia.

Luigi Medici

