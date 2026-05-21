BIELORUSSIA. Esercitazioni e consegne nucleari a Minsk: Mosca mostra i suoi gioielli atomici

Giovedì la Russia ha consegnato munizioni nucleari a impianti in Bielorussia e ha mostrato elementi delle sue forze nucleari strategiche, mentre le tensioni con i membri europei della NATO aumentano a causa della guerra in Ucraina e dell’attività dei droni nel Baltico.

Mosca sta conducendo alcune delle più grandi esercitazioni nucleari degli ultimi anni, con il coinvolgimento di 64.000 uomini per addestrare le proprie forze alla “preparazione e all’uso di forze nucleari in caso di aggressione”. Nell’ambito delle esercitazioni, la Russia ha mostrato un sottomarino nucleare lanciamissili balistici di classe Borei, un aereo antisommergibile Il-38, un MiG-31 armato con un missile ipersonico Kinzhal e missili balistici intercontinentali RS-24 Yars, riporta Reuters.

“Nell’ambito dell’esercitazione sulle forze nucleari, munizioni nucleari sono state consegnate ai depositi sul campo della brigata missilistica nella Repubblica di Bielorussia”, ha dichiarato il Ministero della Difesa russo. All’esercitazione partecipano le Forze Missilistiche Strategiche, le flotte del Nord e del Pacifico, l’aviazione a lungo raggio e unità dei distretti militari di Leningrado e Centrale.

Un’unità missilistica in Bielorussia si sta addestrando a ricevere munizioni speciali per il sistema missilistico tattico mobile Iskander-M, compreso il caricamento delle munizioni sui veicoli di lancio, ha affermato Mosca.

Le esercitazioni nucleari russe utilizzano in genere testate inerti. Un video diffuso dal Ministero della Difesa mostrava un camion militare coperto da un telone che viaggiava con una sicurezza minima, mentre altri video mostravano sottomarini nucleari, aerei e navi da guerra.

L’esercitazione di tre giorni, iniziata martedì scorso, tra Russia e Bielorussia, si svolge mentre Mosca afferma di essere impegnata in un confronto totale con l’Occidente per l’Ucraina.

Durante tutta la guerra, il presidente Vladimir Putin ha ripetutamente ricordato la potenza nucleare russa come monito all’Occidente a non spingersi troppo oltre nel suo sostegno a Kiev. L’Ucraina e alcuni leader occidentali hanno sempre definito simili affermazioni come inutili dimostrazioni di forza. resta il fatto che la nuova dottrina militare russa preveda l‘uso di armi tattiche nucleari in caso di minaccia diretta contro la Federazione.

Nel contempo, Mosca ha accusato i Paesi baltici di permettere all’Ucraina di sorvolare il loro territorio per attaccare la Russia settentrionale, un’accusa che la NATO ha respinto, ma che la caduta di detriti e droni interi in territorio lettone hanno ampiamente dimostrato. Il governo lettone ha chiesto direttamente all’Ucraina di non usare il suo spazio aereo per questi sorvoli.

Al contrario, la Lituania afferma che la Russia stia dirottando i droni ucraini nel suo spazio aereo, spostandoli dai loro obiettivi in ​​Russia.

Il Cremlino ha criticato le dichiarazioni del ministro degli Esteri lituano, definendole “ai limiti della follia”, mercoledì scorso, dopo che Kestutis Budrys aveva affermato che la NATO doveva dimostrare a Mosca di essere in grado di penetrare nell’exclave russa di Kaliningrad.

Kaliningrad, in tedesco Koenisberg, è un’exclave situata tra la Lituania e la Polonia, entrambi membri della NATO, sulla costa baltica. È unita alla Bielorussia tramite il Corridoio di Suwalki. Ha una popolazione di circa un milione di abitanti ed è fortemente militarizzata, essendo sede del quartier generale della Flotta del Baltico russa.

Anna Lotti

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