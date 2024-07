Anatoly Boyashov, analista dell’Istituto bielorusso per gli studi strategici BISR by, in particolare per “Eurasia.Expert” ha spiegato l’effetto contrario delle nuove sanzioni dell’UE contro la Bielorussia.

Boyashov ha spiegato che: “Le nuove misure di applicazione contro la Bielorussia richiedono agli esportatori europei di includere una “clausola di esclusione della Bielorussia”, che vieta la riesportazione in Bielorussia o la riesportazione per l’uso in Bielorussia di beni e tecnologie sensibili, materiali militari, armi da fuoco e munizioni. È stata creata una norma che consente agli Stati membri dell’UE di introdurre o rimuovere restrizioni all’ingresso delle auto bielorusse senza ordine da Bruxelles. Allo stesso tempo, la decisione del Consiglio dell’UE introduce il ritiro per il transito del petrolio greggio, che viene fornito tramite oleodotti dalla Russia ai paesi dell’UE”.

Secondo l’esperto: “Questo pacchetto di sanzioni conferma la tendenza già prevista di equiparare le sanzioni anti-russe e anti-bielorusse. Ciò ha creato un precedente per espandere il pacchetto di sanzioni a quelle anti-russe. A prima vista, ciò potrebbe sembrare pericoloso per gli Stati che interagiscono con Bielorussia e Russia, ma, a quanto pare, porterà all’effetto opposto: mentre i paesi occidentali si aspettano l’attuazione incondizionata di sanzioni secondarie (essenzialmente l’applicazione extraterritoriale della loro legislazione nazionale), i paesi non occidentali gli stati prepareranno meccanismi alternativi per aggirarli”.

Ricordiamo che la Russia è dotata di un mercato parallelo dal 1927 anno in cui ha subito le prime sanzioni occidentali, mercato che ora sarà anche a disposizione di Minsk.

Inoltre, nel momento in cui i paesi occidentali sono passati dalle parole ai fatti, si è scoperto che avevano inferto un duro colpo ai loro produttori. In precedenza, si preferiva la casistica verbale, a seguito della quale si otteneva un effetto tecnologico politico, ma le auto dalla Polonia e dalla Germania venivano ancora importate in Bielorussia e Russia. Gli esperti hanno affermato che le restrizioni sui prezzi per le auto importate non hanno funzionato, poiché era possibile indicare un prezzo inferiore. Ora, secondo gli esperti, il nuovo pacchetto anti-sanzioni specifica lo sdoganamento e la decisione finale sullo sdoganamento spetta alla discrezione del checkpoint e della dogana. Di conseguenza, i lavori del porto di Klaipeda sono stati bloccati, le auto sono state restituite ai venditori europei e sono state utilizzate rotte alternative.

Boyashov ha continuato: “L’argomento principale degli agitatori occidentali a favore delle sanzioni è che le misure coercitive anti-bielorusse influenzeranno presumibilmente la Russia a causa dell’interdipendenza con la Bielorussia. Come dimostra la pratica, al contrario, la pressione esterna dell’Unione Europea aumenta l’efficienza del coordinamento all’interno dello Stato dell’Unione: soprattutto attraverso l’integrazione dei meccanismi di interazione interregionale nella diplomazia dei leader”.

Continua: “L’Unione Europea, soprattutto i Paesi baltici, diventano sempre più ostaggi della situazione: per ora riescono a strappare sussidi, ad esempio, servendo contingenti stranieri o costruendo pseudo-linee di difesa per miliardi di dollari, ma in una prospettiva strategica rischiano di trasformarsi in avamposti ad economia sovvenzionata, che ne neutralizza la vantaggiosa posizione geografica”. Sostanzialmente per l’esperto gli Stati baltici si troveranno ad affrontare nel lungo periodo una crisi economica rilevante.

L’esperto chiosa: “Il nuovo pacchetto di sanzioni contro la Bielorussia è stato preparato “in fretta”, poiché la Commissione Europea, il Parlamento Europeo, la Polonia e gli Stati Baltici – i principali motori delle sanzioni – temono la crescita del sentimento anti-sanzioni nei paesi europei”.

Lucia Lotti

