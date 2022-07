BIELORUSSIA. È aumentata la retorica bellica di Lukashenko

Dopo l’incontro con Putin dello scorso 25 giugno, il presiedete bielorusso, Alexander Lukashenko ha notevolmente aumentato la sua retorica bellica, alimentando i timori occidentali e ucraini che la Bielorussia possa invadere l’Ucraina occidentale per porre fine all’afflusso di materiale militare occidentale. Nel discorso pronunciato il 3 luglio in occasione della Giornata dell’Indipendenza bielorussa, Lukashenko ha affermato di aver deciso che la Bielorussia avrebbe dovuto partecipare all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia “qualche tempo fa” e ha annunciato di aver ordinato ai militari di “mirare” ai centri decisionali delle capitali degli avversari di Minsk.

Inoltre, riporta BneIntellinews, nel corso di un incontro in vista delle celebrazioni per il Giorno dell’Indipendenza del 2 luglio, Lukashenko ha rilasciato alcune dichiarazioni su come la Bielorussia potrebbe unirsi alla guerra della Russia contro l’Ucraina. Secondo Lukashenko, la Bielorussia combatterà in Ucraina «solo se attraverserete l’ultimo metro della nostra terra e invaderete la nostra terra». Allo stesso tempo, Lukashenko ha affermato che i sistemi di difesa aerea bielorussi avevano intercettato i missili ucraini diretti in Bielorussia, senza tuttavia fornire ulteriori prove a sostegno delle sue affermazioni.

Questi commenti hanno ulteriormente aumentato i timori di una possibile invasione bielorussa dell’Ucraina occidentale. Questi timori hanno spinto il sindaco della città ucraina di Lviv, Leopoli, a iniziare a preparare la città per un possibile attacco militare la scorsa settimana. Tuttavia, i timori del sindaco sono stati minimizzati dal primo viceministro degli Affari interni ucraino, Yevhen Yenin.

Secondo Yenin, c’è in giro molta disinformazione su una possibile invasione bielorussa: «Sfortunatamente, alcuni rappresentanti delle autorità locali hanno preso spunto da questa disinformazione, diffondendo il panico tra la popolazione».

Il capo della Direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino, Kyrylo Budanov, ha dichiarato che il numero effettivo di truppe russe in Bielorussia è «insignificante, assolutamente minuscolo», e secondo lui non ci sono segnali che indichino che la Russia aumenterà la sua presenza di truppe in Bielorussia. Secondo Budanov, inoltre, non c’è alcuna minaccia dalle attuali esercitazioni delle truppe bielorusse vicino al confine con l’Ucraina, poiché stanno conducendo esercitazioni programmate di cui l’intelligence ucraina era a conoscenza due mesi e mezzo prima del loro inizio.

Tuttavia, la Bielorussia si sta mobilitando a un ritmo preoccupante. Il 30 giugno, i media indipendenti bielorussi hanno riferito che i bielorussi hanno iniziato a ricevere in massa gli avvisi di leva. A quanto pare, anche le persone che in precedenza erano state ritenute non idonee al servizio avevano ricevuto le notifiche.

I bielorussi hanno affermato che gli avvisi di arruolamento non erano legati alla guerra in Ucraina, ma la mossa dà comunque motivo di temere che Lukashenko stia pianificando qualcosa di più di quanto stia ammettendo.

Durante le celebrazioni del Giorno dell’Indipendenza bielorusso, Lukashenko ha anche commentato la percezione attualmente dominante nei circoli di politica estera occidentali secondo cui Putin oggi controlla sostanzialmente tutte le decisioni di Lukashenko.

Il preside bielorusso ha detto in proposito: «Ricordate questo: Non una sola mossa in Bielorussia, soprattutto in questi giorni, viene fatta senza l’approvazione e gli ordini del Presidente Lukashenko».

Anna Lotti